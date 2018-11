Consumo di alcol da parte di minori, l’ordinanza del sindaco Occhiuto

L’ordinanza firmata dal sindaco Mario Occhiuto punta a prevenire e contrastare il consumo di bevande alcoliche da parte dei minori di anni 18 e l’abbandono del vetro su suolo pubblico.Â

COSENZA – L’abbassamento dell’etĂ media di chi consuma abitualmente bevande alcoliche è ormai accertato così come i danni che l’alcol provoca sullo sviluppo psichico dei giovani e le conseguenze in termini di incolumitĂ fisica, visti i fenomeni di devianza sociale e inciviltĂ che derivano dal comportamento di giovani in condizioni psicofisiche alterate. Sono pertanto diverse le motivazioni alla base dell’ordinanza firmata dal Sindaco Mario Occhiuto, che contiene le misure per prevenire e contrastare il consumo di bevande alcoliche da parte dei minori di 18 anni e l’abbandono di vetro su suolo pubblico.

Problematica attenzionata anche dalla Commissione consiliare sanitĂ , presieduta da Maria Teresa De Marco, che in una delle ultime sedute aveva licenziato un documento finalizzato a valutare l’opportunitĂ di attivare delle misure che, scoraggiando il fenomeno, contribuissero ad arginarlo. L’ordinanza del primo cittadino va dunque in questa direzione e, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 nei pubblici esercizi ricadenti sul territorio di Cosenza – stabilisce che:

– è vietato vendere per asporto, cedere a qualsiasi titolo o somministrare, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di anni 18;

– è vietato il consumo, ovvero la detenzione a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche da parte dei minori di anni 18 in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico;

– è fatto divieto a chiunque di acquistare, somministrare e/o consegnare per conto e nei confronti di minori di anni 18, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

– è fatto obbligo ai titolari e/o gestori degli esercizi pubblici di esporre in modo visibile avvisi che informino il pubblico del divieto;

– è fatto divieto alle attivitĂ commerciali del settore alimentare di vendere per asporto bevande alcoliche e non alcoliche poste in contenitori di vetro, dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo;

– è fatto obbligo ai titolari e/o gestori e/o addetti degli esercizi pubblici di procedere preventivamente alla verifica del compimento del diciottesimo anno di etĂ da parte dei giovani che si accingono ad acquistare bevande alcoliche, mediante richiesta di esibizione di un documento di identitĂ personale.

Ai trasgressori saranno applicate sanzioni pecuniarie che variano a seconda dell’articolo violato.