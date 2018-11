Santelli dalla Commissione Antimafia saluta con affetto il detenuto Scopelliti

Si chiedono le dimissione della vice presidente cosentina che ha manifestato la propria vicinanza all’ex governatore della Regione Calabria ritenuto colluso con la ‘ndrangheta

COSENZA – “Gli auguri s-convenienti dell’on. Jole Santelli. Cominciamo bene. La vice presidente della Commissione Antimafia, si dimetta – chiede in una nota il meetup Cosenza e Oltre – . Dopo soli 10 giorni dalla sua elezione, il vice presidente Santelli ha impropriamente formulato i “suoi affettuosi auguri” al pregiudicato Giuseppe Scopelliti ex governatore della Calabria ed attualmente detenuto. È irriguardosa l’esternazione dell’attuale vice sindaco di Cosenza nei confronti delle istituzioni poichĂŠ è inaccettabile che i rapporti personali invadano la comunicazione istituzionale. Il vice presidente nel porgere affettuosamente gli auguri al condannato Scopelliti, sponsorizzato dalla ndrangheta, mina il decoro dell’intera Commissione Antimafia svilendola nei suoi contenuti e scopi. Il messaggio veicolato consapevolmente dall’onorevole Santelli, che è anche coordinatore regionale di Forza Italia, è la dimostrazione di una sub cultura mafiosa in cui si comunica uno Stato prono alla criminalitĂ . Nella sua risposta “non mi lascio intimidire” si coglie l’arroganza del potere”.