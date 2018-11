Giornata internazionale contro la violenza alle donne, bandiere a mezz’asta a Cosenza

L’iniziativa dell’Anci contro la violenza sulle donne; oggi 25 novembre bandiera a mezz’asta in segno di lutto anche a palazzo dei Bruzi

COSENZAZ – Il Comune di Cosenza ha raccolto l’invito da parte dell’Anci e aderisce all’iniziativa in programma oggi, domenica 25 novembre nella “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, voluta dall’assemblea generale delle Nazioni Unite per sensibilizzare i governi a compiere azioni concrete di contrasto ai soprusi di cui le donne sono appunto vittime in quanto donne. Pertanto a palazzo dei Bruzi sono esposte le bandiera a mezz’asta in segno di lutto, così come sollecitato dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani.

“La violenza di genere è un fenomeno purtroppo sempre piĂą acceso e cruento – commenta il sindaco Mario Occhiuto – Non bisogna smettere di parlarne e di abbassare la guardia, sensibilizzando alla cultura del rispetto e di quel bene assoluto che è la libertĂ individuale, perchĂ© una scelta di vita non può diventare una condanna a morte”.

“Nella cittĂ di Cosenza diverse iniziative nelle scuole e nelle piazze accompagnano la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne soprattutto attraverso il coinvolgimento attivo dei giovani affinchĂ© coltivino il valore della bellezza dei sentimenti a contrasto di qualsiasi forma di sopraffazione. Occorre recepire il disagio altrui e intervenire con azioni di concreta vicinanza. Una comunitĂ sana è una comunitĂ che non si gira dall’altra parte. Con tale messaggio, da Cosenza, puntiamo a diffondere l’importanza della prevenzione fin dai primissimi atteggiamenti di prepotenza che non devono essere sottovalutati per non arrivare quando ormai è troppo tardi”.