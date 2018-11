I carabinieri celebrano la Celeste Patrona dell’Arma, Maria “Virgo Fidelis”

Domani 24 novembre 2018, alle ore 11.00, nella Cattedrale di Santa Maria Assunta, in Piazza Duomo di Cosenza, sarà celebrata la Santa Messa in onore della Patrona dell’Arma dei Carabinieri, Maria “Virgo Fidelis”, che per la particolare occasione sarà officiata da S.E. Rev.mo Mons. MARCIANO’ Santo, Ordinario Militare per l’Italia

COSENZA – La celebrazione della ricorrenza della Celeste Patrona dell’Arma costituisce annualmente un momento di meditazione spirituale per le donne e gli uomini in uniforme. Una giornata davvero speciale per la grande famiglia dell’Arma, che vuole anche ricordare gli eroi della Battaglia di Culqualber, di cui ricorre il “77° anniversario”, e stringersi simbolicamente agli orfani dei militari caduti nell’adempimento del servizio alla collettivitĂ .

Quest’anno l’evento assumerà una particolare connotazione in virtù della scelta di condividere questa importante ricorrenza fianco a fianco con la popolazione cosentina e soprattutto  con i giovani studenti dei locali istituti scolastici, sul solco del tradizionale e inscindibile legame che unisce l’Arma ai cittadini. Alla celebrazione, oltre alle Autorità civili, militari e religiose, unitamente a Carabinieri in servizio ed in congedo con le loro famiglie, saranno presenti il Gen. B. Vincenzo Paticchio, Comandante della Legione Carabinieri Calabria, ed i Comandanti Provinciali delle 5 province calabresi.