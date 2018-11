Rango – Zingari, revocati i domiciliari a Perri

Obbligo di firma per uno degli imputati del processo Rango Zingari, condannato a cinque anni di reclusione. La Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro accoglie la richiesta della difesa

COSENZA – A luglio 2017 la Procura Generale non fece sconti di pena e confermò la condanna in primo grado a cinque anni di reclusione per Mario Perri. Condanna da scontare ai domiciliari che, a distanza di un anno dalla sentenza di secondo grado si ridetermina in obbligo di firma. La difesa di Perri, rappresentata dall’avvocato Giampiero Calabrese ha presentato istanza di revoca motivandone gli aspetti tra i quali nessuna violazione delle prescrizioni inflitte e l’autorizzazione giornaliera ad uscire dalla propria abitazione per raggiungere il posto di lavoro evidenziando un regime poco restrittive nonostante il quale il Perri non ha mai contravvenuto.

Nonostante il parere sfavorevole del Pg sulla non provante dissociazione del vincolo, la Corte ha accolto la richiesta della difesa revocando i domiciliari ed applicando l’obbligo di firma per tre volte la settimana