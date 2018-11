Piantumati settanta alberi sul ‘cantiere’ di viale Parco

Cosenza festeggia la Giornata Nazionale dell’Albero, i cittadini si chiedono il senso dell’iniziativa ora che viale Parco sarĂ sventrato per far posto alla metrotramvia

COSENZA – Parte di viale Parco è giĂ interdetta al transito, il resto lo sarĂ a breve per far spazio alla metrotramvia Cosenza – Unical. In questo scenario l’amministrazione comunale decide di piantare nuovi alberi. “Da cinque anni – si legge in una nota diramata dall’amministrazione comunale – il 21 novembre è la Giornata Nazionale dell’Albero, istituita dal Ministero dell’Ambiente per sensibilizzare tutti i cittadini alla cura del patrimonio arboreo, dei boschi e del verde urbano, sapendo bene come queste risorse siano utili a migliorare la qualitĂ dell’aria e la vivibilitĂ delle nostre cittĂ . E nel DNA dell’Amministrazione comunale, guidata da Mario Occhiuto, l’attenzione a tutti quegli elementi che insieme concorrono alla ecosostenibilitĂ ambientale, è ben presente, tanto da far guadagnare a Cosenza la quinta posizione nella recente classifica sulla qualitĂ della vita nelle cittĂ italiane, che scaturisce dal rapporto annuale di Legambiente. Nella Giornata dell’Albero, dunque, l’assessorato all’ambiente di Carmine Vizza non poteva che rispondere ‘Presente!’ alla sensibilizzazione dell’Anci verso tutti i Comuni italiani, e lo fa dando seguito alla piantumazione di settanta alberi, messi a dimora dalle cooperative comunali sul viale parco, in continuitĂ con quello che, oggi cantiere, sarĂ il Parco del Benessere, vero e proprio testimonial della politica ambientalista di questa amministrazione”. Secondo l’assessore all’ambiente del Comune di Cosenza Carmine Vizza oltre un centinaio di alberi è stato nel tempo giĂ dislocato sul territorio cittadino.