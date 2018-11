Black Friday a Cosenza per un inverno ‘colorato’ da Benetton

Capi scontati per tutti i gusti. Vasta gamma di scelta per l’abbigliamento di uomo, donna e bambino

COSENZA – Tre giorni di saldi anticipati. Un Black Friday prolungato per la sede Benetton di Cosenza in piazza Bilotti. Il noto franchising dedicato all’abbigliamento venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 novembre offrirĂ ai propri clienti il 30% di sconto su tutti i capi. Vasta la gamma di scelta per uomo, donna e bambino. A farla da padrone per la collezione autunno inverno 2018/2019 saranno i colori di Benetton, marchio distintivo della nota casa di moda italiana. Tra gli indumenti di tendenza, oltre alle simpatiche soluzioni moda studiate per i piĂą piccoli, spiccano le paillettes e lurex che daranno luminositĂ alle serate piĂą eleganti dell’anno, mentre la pelliccia ecologica sarĂ la vera protagonista della stagione.

La morbida lana di Benetton, must della collezione, in tutte le sue forme con maglioni, poncho, dolcevita, sciarpe, cappelli, guanti dai colori e fantasie uniche darĂ un tocco di raffinatezza ed originalitĂ al proprio look. Un abbigliamento casual, ma ricercato e versatile adatto per ogni occasione senza mai rinunciare alla praticitĂ . Il megastore che affaccia sulla piazza principale della cittĂ di Cosenza resterĂ aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 e sarĂ comodamente raggiungibile in auto grazie al parcheggio sotterraneo ubicato a pochi metri dall’esercizio. Un’opportunitĂ imperdibile per ravvivare il grigio dell’inverno con le vivaci tonalitĂ e gli innovativi accessori dello storico marchio di moda. Shopping e risparmio all’insegna del risparmio nel Back Friday di Benetton.