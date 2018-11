Mendicino: rapinata la casa di cura San Bartolo. Bottino da 10 mila euro

Con il volto travisato e armati di pistola hanno portato via denaro in contante per circa diecimila euro per poi far perdere le tracce fuggendo a bordo di un’auto abbandonata poco distante dal luogo della rapina e ritrovata dai carabinieriÂ

MENDICINO (CS) – Un colpo studiato a tavolino a almeno queste sarebbero le prime ipotesi che filtrano dagli ambienti investigativi. In ogni caso una rapina compiuta “ad opera d’arte” come i vecchi schemi visti nei film. In due, volto travisato, armati di pistola, sono entrati all’interno della clinica San Bartolo, a Mendicino, alle porte di Cosenza, grazie ai cancelli aperti e con fare deciso sono giunti davanti alla porta dell’economo. Sotto il tiro dell’arma lo hanno costretto ad aprire la cassaforte. Sono da poco passate le 11.30 ed è solito che nelle strutture pubbliche e private sia l’orario in cui i pazienti inizino a ricevere visite. Questo per i due complici ha facilitato il compito di potersi meglio confondere con il pubblico.

Arraffato il bottino, sempre sotto il tiro dell’arma e intimando all’economo di rimanere in silenzio, si sono allontanati in tutta fretta a bordo di un’auto, una Fiat Punto di colore bianco, abbandonata poco dopo nelle vicinanze e che potrebbe essere stata rubata. Anche questo farebbe ipotizzare la presenza di un terzo complice che avrebbe funto da palo attendendo i due “a motore acceso”.

Sul posto, dato l’allarme, sono giunti i militari dell’Arma della stazione di Mendicino, dell’aliquota radiomobile del nucleo operativo appartenenti alla compagnia di Cosenza diretta dal capitano Merola. Sin da subito è iniziata la caccia all’uomo che ha portato al successivo, immediato, ritrovamento dell’auto utilizzata per la fuga. Sul posto la scientifica dell’Arma ha sequestrato reperti utili alle indagini nonchè i filmati della videosorveglianza, mentre sono stati sentiti i testimoni. In queste ore le indagini proseguono a tamburo battente per comprendere l’esatta dinamica dei fatti ed identificare gli autori della rapina. E’ in corso l’esatta quantificazione del denaro sottratto alla casa di cura.