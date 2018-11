Cosenza, “pirateria ecologica”: incastrata ditta mentre scarica pneumatici (video)

Il settore decoro urbano della Municipale di Cosenza porta a segno un altro colpo grazie alle “fototrappole” che immortalano chi viola le leggi e inquina l’ambiente

COSENZA – “Nuovo caso di “pirateria ecologica” con abbandono di rifiuti speciali su una zona verde della cittĂ ” – si legge in una nota riportata sulla pagina Facebook della polizia municipale. Un video immortala un operaio che scarica oltre dieci pneumatici appartenente secondo indagini svolte successivamente ad una ditta di Castrolibero. Si legge ancora nella nota

“Da tempo si indagava per poter risalire e dare un nome a chi continua ad abbandonare, in alcune aree della CittĂ , dozzine di pneumatici di autovettura e motociclo.

Numerose le telecamere denominate “fototrappole” e numerosi appostamenti hanno potuto far risalire ad una nota ditta di Castrolibero la quale, è stata prontamente deferita all’AutoritĂ Giudiziaria.

E’ bene ribadire che vecchi pneumatici fuori uso, se abbandonati in mezzo alla natura, costituiscono una grave minaccia ambientale, rappresentando così, una delle piaghe del secolo.

Gli pneumatici fuori uso abbandonati costituiscono uno dei fattori d’inquinamento più deleteri per l’ecosistema.

La prevenzione e la maturazione di una salda coscienza ambientale possono piĂą di qualsiasi campagna di riparazione dei danni compiuti.

Numerosi sono i filmati video in cui riprendiamo gli incivili compiere gesti deplorevoli e ignobili ma alcuni meriterebbero realmente di essere pubblicati senza alcuna maschera che ne occulti il volto.