“La Tartaruga va a Scuola”: progetto di educazione ambientale

Consegnate tartarughe delle scuole di Cosenza. Il progetto è stato ideato dal Reparto Carabinieri Biodiversità Cosenza

COSENZA – Nella giornata di domani, 19 novembre 2018, verranno affidate temporaneamente delle Tartarughe (Testudo Hermanni) di terra in alcune scuole di Cosenza. L’iniziativa rientra in un progetto ideato dal Reparto Carabinieri BiodiversitĂ di Cosenza e vede coinvolti i club di servizio Lions di Castrovillari e Cosenza Rovito Sila Grande. Il progetto verte a sensibilizzare i bambini della Scuola Primaria nei rapporti con gli animali ed in questo particolare caso con le tartarughe di terra in possesso dei Carabinieri Forestale presso il Centro Visita Cupone nel Comune di Spezzano Sila (cs).

Le tartarughe verranno date in affidamento temporaneo a sette scuole che hanno aderito al progetto. Tre scuole di Cosenza Istituto Comprensivo Statale Spirito Santo, Istituto Comprensivo “B.Zumbini” e Istituto Comprensivo “Don Milani De Matera”, una di Cropalati, Istituto Comprensivo Cropalati e tre di Castrovillari a cui sono state già state consegnate la scorsa settimana e sono , Istituto Vittorio Veneto, Direzione Didattica Castrovillari 1 e Direzione Didattica Castrovillari 2. Domani verranno consegnate alle ore 10.30  alla scuola “Don Milani De Matera” di via Aldo Moro e alle 11.30 alla Scuola “B.Zumbini” di Via Milelli.

Il 21 novembre in occasione della “Giornata dell’Albero”verranno consegnate a Cropalati e il 22 infine nell’ Istituto Comprensivo Statale Spirito Santo di Cosenza. Il progetto, che prevede una serie di incontri/lezione con il personale dei Carabinieri Forestali durante l’anno, vede coinvolte le classi IV di questi istituti e prevede un concorso finale. La classe vincitrice verrà premiata dai Lions con un viaggio presso l’Oasi WWF Policoro Herakleia da tempo impegnato nel progetto tartarughe marine.