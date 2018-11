Cosenza, crisi idrica: il prefetto convoca Comune e Sorical

Il meetup Cosenza e Oltre si è attivato in questi giorni per cercare di dare una soluzione alla grave crisi idrica che da settembre attanaglia la cittĂ

COSENZA – «Ci siamo recati al Comune dove abbiamo sentito le giustificazioni dell’amministrazione: “c’è siccità ”, poi abbiamo sentito la Sorical per la quale è “il Comune che sbaglia le manovre”. E mentre i 2 contendenti cercano di esimersi dai propri doveri e dalle proprie responsabilitĂ riversandoli l’una sull’altra, non convinti, ci siamo recati dal Prefetto per chiedere un Suo autorevole intervento nei modi e nelle forme previste dalla legge. Ed infatti domani lunedì alle 12.00 le parti interessate sono convocate in Prefettura.

E’ ormai evidente che, in questa amministrazione dove è assordante il silenzio delle opposizioni, gli unici che tutelano gli interessi dei cittadini sono gli attivisti del meetup Cosenza e Oltre. La cittadinanza non può essere, ancora una volta, vittima dei giochi politici degli amministratori.

L’acqua è un bene primario! #fiatosulcollo»

Meetup Cosenza e Oltre