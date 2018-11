Diciottenne muore all’Ospedale di Cosenza

La ragazza era stata trasferita per un delicato intervento chirurgico. I suoi amici ieri durante una manifestazione avevano esposto striscioni incitandola a farsi forza

COSENZA – Non ce l’ha fatta. E’ morta Alessia Muraca, la diciottenne di Lamezia Terme alla quale ieri, durante la manifestazione contro la gestione commissariale del Comune, gli studenti delle scuole superiori della cittĂ , insieme ai suoi compagni del liceo Campanella, avevano dedicato alcuni striscioni incitandola a non mollare. Stamani la ragazza, che era ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Cosenza dove era stata trasferita da Lamezia per essere sottoposta d’urgenza ad un delicato intervento chirurgico a causa di quattro aneurismi, è deceduta dopo l’operazione. Immediatamente la notizia si è diffusa in cittĂ e sono numerosi gli attestati di vicinanza che in queste ore stanno giungendo alla famiglia, mentre tra i suoi compagni di classe e tra i suoi docenti si registra un forte sconforto.