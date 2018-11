Omicidio Galizia, annullato l’ergastolo per Attanasio

Da fine pena mai a 15 anni di carcere. Riqualificato il capo di accusa e riconosciute le attenuanti generiche

COSENZA – La Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro ha riformato la sentenza del Tribunale di Cosenza, cambiando le sorti della vita di Francesco Attanasio condannato all’ergastolo dal giudice Greco a Cosenza.

La difesadi Attanasio (gli avvocati Francesco Formica del foro di Palmi e Francesco Gambardella del foro di Lamezia Terme) aveva chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado, richiesta smontata dal Procuratore generale nonchĂ© dagli avvocati che rappresentano la parte civile (gli avvocati Filippo Cinnante e Francesco Boccia). La Corte ha ritenuto che si trattasse di occultamento di cadavere e non di distruzione così per come era stato ritenuto dal giudice Greco nella sentenza di primo grado in rito abbreviato, riconoscendo le attenuanti generiche e condannandolo a 15 anni, la pena richiesta dal Procuratore.

Una brillantissima requisitoria quella del Procuratore Generale nella quale ha spiegato i limiti della sentenza di primo grado e i limiti dei motivi di appello che sono stati accolti solo in relazione alla riqualificazione della distruzione di cadavere in occultamento di cadavere e sono state concesse le attenuanti generiche