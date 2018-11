Cosenza Vecchia inaugura domenica l’ambulatorio medico popolare

Servizi medici e psicologici, sostegno ai detenuti, tutela del lavoro, gioco e formazione, salvaguardia del patrimonio, tutela dei diritti sociali, iniziative culturali e artistiche. Questi i servizi offerti gratuitamente dagli attivisti della Rete Centro Storico

COSENZA – “Domenica 18 novembre, a partire dalle 17:00 la neonata Rete del Centro Storico inaugurerĂ la rinnovata sede del comitato di quartiere e il nuovo ambulatorio popolare, frutto di 2 anni di sacrifici, lavoro e impegno quotidiano sul territorio. SarĂ un’occasione propizia, inoltre, – spiegano gli attivisti della Rete Centro Storico – per la presentazione di tutte le altre attivitĂ promosse dalle realtĂ facenti parte della rete. Servizi medici e psicologici, sostegno ai detenuti, tutela del lavoro, gioco e formazione, salvaguardia del patrimonio, tutela dei diritti sociali, iniziative culturali e artistiche. Rete Centro Storico culla infatti il desiderio e l’ambizione di poter arrivare laddove le istituzioni latitano, ponendo al centro di tutto il cittadino. Dalle 17:00, in via Galeazzo di Tarsia, vi sarĂ l’inaugurazione dell’ambulatorio popolare e degli sportelli sociali, un dibattito sul Centro Storico e, a seguire, ad allietare la serata l’intrattenimento musicale con Paolo Presta (organetto) e Federica Greco (voce e tamburello). Attivo, per tutta la durata dell’iniziativa il punto ristoro con prodotti tipici locali: cuddruriaddri e vino.

Rete Centro Storico non è solo la connessione tra diverse esperienze sociali, politiche, ludiche e artistiche che animano il Centro Storico della nostra città , ma un reale e concreto modello di città alternativa, dove i bisogni dei cittadini, la salvaguardia dei luoghi, la crescita degli individui, la tutela dei diritti, l’accesso alla cultura rappresentano i capisaldi su cui fondare il senso dell’intera comunità .

Laddove le amministrazioni che, nel tempo, si sono succedete hanno bistrattato Cosenza Vecchia, costringendola allo spopolamento e condannandola al disagio, Rete Cosenza Vecchia vuole riaccendere i riflettori sul quartiere piĂą grande e antico della nostra cittĂ , partendo da chi il Centro Storico lo abita, lo vive, lo attraversa con i propri progetti di volontariato, con le proprie attivitĂ sociali, con le proprie lotte politiche, con le proprie iniziative culturali o di sostegno alla persona. Dall’Auser a Neverland, da Yairahia a USB e Cobas, dalla San Pancrazio alla Santa Lucia, dal Comitato Piazza Piccola a Restart Cosenza Vecchia, dalla Casa dei Diritti Sociali a Gaia: tantissime realtĂ che, insieme, possono incarnare un laboratorio sperimentale potenzialmente replicabile in tutti i quartieri della cittĂ ”.