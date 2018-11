Furti d’auto e cavalli di ritorno, 18 arresti a Cosenza

Sull’intero territorio sono almeno dieci al giorno le vetture rubate. Le vittime in diversi casi per il recupero del mezzo preferiscono non rivolgersi alle forze dell’ordine, ma alla criminalità . In manette anche minori

COSENZA – Per ritrovare un’auto rubata a Cosenza basta rivolgersi a ‘quelli del villaggio’. I furti di vetture da alcuni anni si sono moltiplicati in città e nel suo hinterland. A testimoniarlo sono i numeri delle denunce pervenute alle forze dell’ordine: cinque al giorno nell’area urbana, dieci se si considera l’intero territorio. Atti commessi al solo scopo di estorcere denaro alle vittime che vengono poste in un completo stato di soggezione. I cittadini, da quanto emerso dall’attività investigativa che questa mattina ha portato a 18 arresti, spesso poco fiduciosi delle attività delle forze dell’ordine per il ritrovamento della propria vettura preferiscono non rivolgersi alle forze dell’ordine. Meglio chiedere ai rom o a chi ha rapporti con i loro ambienti criminali. Un atteggiamento che rende ancor più difficile individuare gli autori dei furti.

E’ raro che le richieste estorsive successive vengano denunciate in forza della capacità intimidatoria dei malviventi. Quasi in tutti i casi le autovetture rubate vengono restituite alle vittime impaurite dagli ‘ambasciatori’ del cavallo di ritorno a cui basta anche solo nominare il nome del quartiere da cui provengono i loro aguzzini: il villaggio rom sopra al Far West, in via degli Stadi. Una zona in cui è quasi nulla la capacità delle forze dell’ordine di irrompere all’improvviso e sorprendere i soggetti in flagranza di reato. La posizione soprelevata e i residenti che tradizionalmente stanno di guardia sedendo sotto l’albero posto all’entrata dell’isolato ne consentono un controllo totale dei mezzi che arrivano.

Questa mattina però i 200 militari impiegati nell’operazione volta a disarticolare la fitta rete di uomini dediti ai furti di auto, alla ricettazione e all’estorsione, attraverso i cosiddetti “cavalli di ritorno” sono riusciti a trarre in arresto ben 18 persone, tra cui dei minori. Il blitz è scattato alle prime luci dell’alba da parte dei carabinieri del comando provinciale di Cosenza, supportati dai militari dell’8° nucleo elicotteri, del 14° battaglione Calabria, del nucleo cinofili e dello squadrone eliportato carabinieri cacciatori di Vibo Valentia per eseguire le misure cautelari emesse dal Gip presso il Tribunale di Cosenza e dal Gip del Tribunale dei Minorenni di Catanzaro, su richiesta delle locali Procure della Repubblica. Nel corso delle attività sono state eseguite numerose perquisizioni domiciliari, a carico di altri soggetti, indagati in stato di libertà per i medesimi reati.

LA ‘TRADIZIONE’ DEL CAVALLO DI RITORNO