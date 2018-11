Duplice omicidio nel 2000 a Cosenza, cinque arresti

L’operazione della Direzione Investigativa Antimafia è scattata alle prime ore di oggi. In manette gli autori del duplice omicidio di Benito Aldo Chiodo e Francesco Tucci

COSENZA – Operazione antimafia della DIA di Catanzaro, nei confronti di cinque soggetti ritenuti responsabili del duplice omicidio di Benito Aldo Chiodo e Francesco Tucci e del ferimento di Mario Trinni. I fatti risalgono al 9 novembre 2000 a Cosenza. Il provvedimento restrittivo emesso dal GIP del Tribunale di Catanzaro, all’esito di indagini coordinate dal Procuratore della Repubblica di Catanzaro dottor Nicola Gratteri e dal Sostituto Procuratore dottor Camillo Falvo, riguarda soggetti di spicco della criminalitĂ organizzata cosentina di etnia nomade.

L’omicidio di Chiodo 39 anni e Tucci, 48enne, avvenne a novembre del 2000. I due vennero crivellati a colpi di kalashnikov, in via Popilia. Tucci sarebbe stato ucciso solo perchè si trovava in compagnia di Chiodo, vero bersaglio del delitto, così come Mario Trinni rimasto ferito nell’agguato. Chiodo, Tucci e Trinni stavano chiacchierando in una piazzetta nei pressi del carcere di via Popilia, quando da un’auto scesero due sicari incappucciati che iniziarono a sparare all’impazzata. Trinni riuscì a fuggire mentre Chiodo e Tucci furono colpiti. I sicari, poi, spararono alla testa delle due vittime il colpo di grazia con una pistola calibro 9.

