Giudiceandrea solidale con Tansi: «Non parteciperò al Consiglio regionale»

Il consigliere regionale apprende della sospensione di Tansi da responsabile della protezione civile regionale

COSENZA – «Ho appreso, ai margini di quello che è il convegno che abbiamo tenuto oggi per parlare del lavoro della Protezione civile e del Soccorso alpino che si è tenuto a Casali del Manco, che il dottor Carlo Tansi è stato sospeso dall’incarico di responsabile delle Protezione civile calabrese – dichiara Giudiceandrea in una nota -. È un atto apodittico, assolutamente ingiustificato e, credo, assolutamente politico perché Carlo Tansi ha combattuto il malaffare all’interno della Protezione civile. Per questo motivo, io domani non parteciperò ai lavori del consiglio regionale indipendentemente dall’oggetto degli stessi».