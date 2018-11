Cosenza senz’acqua, si chiede di ridurre le bollette e far intervenire la Procura

Da oltre tre settimane rubinetti a secco in centro cittĂ . Residenti esasperati, mentre gli appelli al Prefetto sono andati a vuoto si esorta il sindaco a denunciare Sorical

COSENZA – “Da quasi un mese senz’acqua, i cittadini della cittĂ di Cosenza, esasperati, ora insorgono. E a rappresentare i disagi degli abitanti c’è il Consigliere, Francesco Spadafora, che chiede al Sindaco, Mario Occhiuto, di sporgere regolare denuncia in Procura affinchĂ© sia accertata la sussistenza del reato previsto dell’art. 331 del codice penale, ovvero “interruzione di pubblico servizio o di pubblica necessità ”, nonchĂ© i responsabili dell’inspiegabile crisi idrica venutasi a creare. In pratica, per motivi ancora, purtroppo, sconosciuti, in alcune zone della cittĂ manca totalmente l’acqua. Comprensibili i disagi e le proteste  dei residenti, – sottolinea il consigliere Spadafora – ritrovatisi con i rubinetti a secco. Il centro cittĂ sembra essere quello piĂą colpito da tale intollerabile e poco giustificabile interruzione idrica, che se malauguratamente dovesse continuare a persistere, costringe il Sindaco a dover chiudere le scuole. Secondo il Consigliere Francesco Spadafora si tratta di una triste e grave vicenda sulla quale deve essere fatta piena luce, nonchĂ© individuata una tempestiva soluzione.

Lo stesso nella qualitĂ anche di Presidente del Gruppo “Misto”, esorta il Sindaco a intraprendere le giuste e immediate azioni legali nei confronti della Sorical, societĂ che gestisce per conto della Regione le acque calabresi, in quanto, nonostante i numerosi contatti e le false promesse che avrebbe ristabilito ben presto la distribuzione idrica nella cittĂ capoluogo, sembra stia facendo il cosiddetto gioco delle tre carte, lasciando la maggior parte dei cosentini senz’acqua. Per il consigliere bruzio, quindi, dopo aver segnalato al Prefetto gli enormi disagi patiti dalla popolazione, è opportuno rivolgersi alla Procura per individuare sia le cause che le responsabilitĂ di coloro i quali stanno causando detta interruzione idrica nella piĂą vasta area della cittĂ . Al primo cittadino, inoltre, con ogni probabilitĂ , nei prossimi giorni sarĂ avanzata la proposta di valutare attentamente la possibilitĂ di poter ridurre ai cittadini la prossima fattura idrica poichĂ© non hanno usufruito di un servizio essenziale quale è l’acqua”.

