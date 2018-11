Cipparrone contro la possibilità di ospitare al Marulla le gare del Rende

Il consigliere comunale di Cosenza, Giovanni Cipparrone dice di non avere nessun “risentimento calcistico”, ma contrasta la possibilità di poter ospitare le partite del Rende allo stadio San Vito – Gigi Marulla

COSENZA – “Si profila, per via dei lavori alla rotatoria vicino allo stadio di Rende, un’ospitalità della squadra del Rende in quel del Marulla – scrive Giovanni Cipparrone in una nota – per svolgere le partite casalinghe del Rende calcio. Ovvio è che nessun risentimento calcistico motiva la mia nota, verso la squadra e i tifosi del Rende, per il netto rifiuto che bisogna dare a questa proposta. Nessuno dimentichi che a causa dei lavori del manto erboso già la squadra del Cosenza calcio ha perso i primi 3 punti contro il Verona, e visto che ogni giorno si lavora per far sì che lo stesso manto si presenti in perfette condizioni ad ogni partita del Cosenza, non vorrei che a causa di più partite, quanto di buono fatto fino ad oggi si posso di nuovo ripercuotere a danno della società Cosenza calcio e della Cosenza sportiva”.

“Ecco perché invito ad evitare che altre squadre possano giocare sul nostro manto erboso – sottolinea il consigliere di Cosenza – viste le problematiche che fino a ieri ci hanno visto protagonisti in modo negativo con la Lega di serie B”. Cipparrone ha annunciato che oggi presenterà ufficiale richiesta al presidente della commissione sport, affinché informi l’assessore Vizza di questa richiesta e delle eventuale problematiche che potrebbe subire il manto erboso dello stadio San Vito Marulla.