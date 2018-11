L’ex presidente del Consiglio Giuliano Amato a Cosenza

Analizzati i problemi dell’attuale situazione economica al Parlamento delle imprese della Camera di commercio di Cosenza

COSENZA – “Quello delle autonomie è un tema che coinvolge direttamente le Camere di commercio, che sono uno degli organismi che dovrebbero esprimere ed organizzare gli interessi di una parte fondamentale della nostra società , quella delle imprese”. Lo ha detto l’ex presidente del Consiglio Giuliano Amato, giudice costituzionale, intervenendo questa mattina alla seduta del “Parlamento delle imprese” della Camera di commercio di Cosenza. Tema dell’incontro “Il centralismo nella Repubblica delle autonomie”. “Io voglio discutere con loro quanto sentano la responsabilità di essere un’autonomia – ha detto Amato – e quanto si sentano parte di una macchina più grande nella quale le decisioni vengono prese altrove”. “Per le imprese italiane più che per le altre è importante fare rete – ha detto Amato – e un articolo del Financial Times sul perché l’economia italiana vada più lenta delle altre, dà come prima risposta che abbiamo imprese troppo piccole, la cui capacità di stare sui mercati e di acquisire innovazione è più bassa di quella delle imprese medio-grandi”. “Il tema è come queste piccole imprese da un lato possano crescere – ha sottolineato Amato – e dall’altro possano essere dotate di servizi comuni per affacciarsi meglio dove ciascuna da sola non arriva”.