Furto d’auto, due in manette: uno torna libero e per il complice obbligo di firma

Tentato furto il 12 novembre scorso in viale Cosmai. I due compagni di merenda sarebbero stati sorpresi mentre tentavano di rubare una Fiat Multipla

COSENZA – Alla vista della polizia avrebbero cercato di disfarsi degli arnesi Antonio Abruzzese 23 anni e Francesco Naccarato 21 anni arrestati nella notte tra l’11 e il 12 novembre scorso. Questa mattina il giudice monocratico De Vuono ascoltate le motivazioni della pubblica accusa che ha chiesto l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora e le motivazioni della difesa rappresentata dall’avvocato Francesco Boccia per Abruzzese e Francesco Gelsomino per Naccarato ha rigettato la misura per il 23enne applicando al solo Naccarato l’obbligo di firma.

 IL FATTO

Durante i controlli del fine settimana nei quartieri ad alta densità criminale dell’area urbana di Cosenza quali centro storico, via Popilia, via degli Stadi, via delle Medaglie d’Oro e stazione Vaglio Lise due ragazzi già noti alle forze dell’ordine sono stati tratti in arresto in flagranza di reato per tentato furto aggravato di autovettura in concorso. Naccarato di 21 anni e Abbruzzese di 23 anni entrambi residenti in via degli Stadi. I giovani nei mesi scorsi erano stati arrestati per un altro furto d’auto nei pressi dell’Ospedale Civile. Questa volta è stata presa di mira in una traversa di viale Cosmai una Fiat Multipla parcheggiata. Alla vista dei poliziotti i giovani secondo i poliziotti avrebbero cercato di liberarsi degli attrezzi da scasso lanciandoli in un terreno adiacente. Il veicolo presentava i chiari segni del tentato furto, quali lo sportello forzato ed i cavi della centralina posta sotto la plancia lato passeggero disconnessi.