A Roma la cerimonia per il titolo “Cosenza, Città Europea dello Sport 2020”

Cerimonia ufficiale a Roma per il titolo di Cosenza “Città Europea dello Sport 2020”. Il sindaco Occhiuto: “Un riconoscimento al lavoro svolto in questi anni”

ROMA – Si è svolta questa mattina nella sala d’onore del Coni, a Roma, la cerimonia ufficiale per il riconoscimento di Cosenza “European City of Sport 2020” che era stato assegnato lo scorso 4 ottobre. Insieme al sindaco Mario Occhiuto, alla presenza del presidente ACES Europe Gian Francesco Lupatelli ed al presidente del Coni Giovanni Malagò, da palazzo dei Bruzi si sono spostati nella capitale per partecipare al galà anche l’assessore allo Sport Carmine Vizza, l’assessore al Turismo, Comunicazione e Marketing territoriale Rosaria Succurro e il presidente del Consiglio comunale Pierluigi Caputo.

“La consegna di questo riconoscimento ci onora perché è una prestigiosa attestazione al buon lavoro fatto in questi anni – ha affermato il sindaco Occhiuto – Da un punto di vista complessivo l’Amministrazione comunale ha puntato molto sull’idea di Cosenza città dello sport, della salute, del benessere. Ciò che abbiamo realizzato e ciò che realizzeremo, con tanti progetti in itinere, ci ha consentito di essere insigniti del titolo di Città Europea dello Sport 2020. Tra i progetti inseriti nel dossier di candidatura, infatti, avevamo presentato la riqualificazione dell’intera area attorno allo stadio ‘San Vito-Gigi Marulla’, il Parco del benessere che è in fase di esecuzione, ed ancora il Parco fluviale e la ciclopolitana lunga circa 30 chilometri che collega tutti i punti di interesse della città . La consegna ufficiale di questa mattina a Roma è soprattutto il riconoscimento attribuito quindi a una capacità amministrativa che vuole essere lungimirante avendo come priorità le future generazioni”.