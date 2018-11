Avvio demolizione ex Hotel Jolly, sindaco di Cosenza soddisfatto

Il primo cittadino della città dei bruzi Mario Occhiuto parla di una ”data storica” per i cosentini e per il riscatto del centro storico

COSENZA – “Oggi, 12 novembre 2018, è una data storica per la città di Cosenza. Il bruttissimo palazzone dell’ex hotel Jolly che deturpa alla confluenza dei fiumi il panorama storico-paesaggistico della parte a sud della città e dunque della città storica, inizia a venire giù. L’Amministrazione comunale ce l’ha fatta, dopo anni e tanti ostacoli, contro tutti quelli che tifano contro la nostra terra. La determinazione, la passione per la città e la competenza vincono sui freni posti in mala fede sul nostro cammino e sul fronte del ‘no a tutto’. Con la demolizione dell’ex Jolly si alza ora, sul serio, il sipario sul centro storico. Presto presenteremo il nuovo Piano di valorizzazione che prevede importanti investimenti in opere pubbliche e nella riqualificazione delle proprietà private”.