Consegne di cocaina in scooter nel centro di Cosenza, pregiudicato in manette

Attenzionati i quartieri ‘caldi’ dell’area urbana nel week end. Arrestati anche due giovani noti per i ripetuti furti d’auto sorpresi dopo aver ‘spadinato’ una Fiat Multipla

COSENZA – I quartieri ad alta densitĂ criminale dell’area urbana di Cosenza quali centro storico, via Popilia, via degli Stadi, via delle Medaglie d’Oro e stazione Vaglio Lise sono stati oggetto di serrati controlli da parte della Polizia di Stato durante il fine settimana. Nell’ambito di tali servizi questa notte due ragazzi giĂ noti alle forze dell’ordine sono stati tratti in arresto in flagranza di reato per tentato furto aggravato di autovettura in concorso. Si tratta di F. Naccarato di 21 anni e A. Abbruzzese di 23 anni entrambi residenti in via degli Stadi nella zona meglio nota come Far West. I giovani che nei mesi scorsi erano stati arrestati per un altro furto d’auto nei pressi dell’Ospedale Civile questa notte invece si trovavano in una traversa di viale Cosmai quando sono stati sorpresi e bloccati dagli agenti mentre cercavano di rubare una Fiat Multipla parcheggiata. Alla vista dei poliziotti i giovani hanno cercato di liberarsi, lanciandoli in un terreno adiacente, degli attrezzi impiegati per tentare il furto del veicolo il quale presentava peraltro i chiari segni del tentato furto, quali lo sportello forzato ed i cavi della centralina posta sotto la plancia lato passeggero disconnessi. Tratti in arresto sono ora in arresto del processo per direttissima che verrĂ celebrato domani mattina presso il Tribunale di Cosenza.

Sabato mattina invece intorno alle 10:00 i poliziotti della Questura di Cosenza hanno tratto in arresto in flagranza di reato il 44enne Vincenzo Laurato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di cocaina. L’uomo giĂ noto alle forze dell’ordine, arrestato nel gennaio 2017 durante l’operazione Mater a seguito della quale patteggiò la pena ad un anno e sei mesi di reclusione e 3600 euro di multa per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato notato mentre attraversava a gran velocitĂ la centralissima via Miceli a bordo di uno scooter. Ciclomotore che all’esito dei controlli è risultato verosimilmente oggetto di furto in quanto presentava i numeri del telaio punzonati. All’intimazione dell’alt della polizia, l’uomo non solo ha cercato di sottrarsi al controllo, ma anche di liberarsi, buttandolo a terra tra le auto di un involucro di cellophane. Il pacchetto subito recuperato, conteneva circa 52 grammi di cocaina sulla quale sono attualmente in corso analisi di laboratorio e che avrebbe fruttato, una volta immessa sul mercato, almeno 5mila euro. Sottoposto a perquisizione personale è stato scoperto che Laurato aveva con sĂ© altra cocaina e 1.000 euro, in banconote di piccolo taglio, ritenuti frutto dell’attivitĂ di spaccio. Nell’abitazione dell’arrestato sono poi stati rinvenuti due bilancini di precisione ed un’agenda contenente un elenco dettagliato di somme di denaro (tra le 200 e le 300 euro) e circa 20 nominativi di presunti ‘clienti’ di Laurato.

In foto uno scorcio di via Miceli