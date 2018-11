Cantieri in città, chiusa per due giorni strada nei pressi di piazza Europa

Momentanei divieti di transito e sosta su via Aldo Moro per le operazioni di smontaggio di una gru

COSENZA – Nei giorni 13 e 14 novembre non sarĂ possibile transitare su via Aldo Moro. Lo dispone un’ordinanza della Polizia Municipale per consentire lo smontaggio in sicurezza di una gru posizionata in un cantiere edile sulla strada in questione. Nel dettaglio, giĂ dalle 16:00 di oggi lunedì 12 novembre sarĂ in vigore il solo divieto di sosta, valido fino alle 17:00 del 14 novembre. Il divieto di transito, invece, sarĂ in vigore dalle 7:00 alle 18:00 del 13 novembre e dalle 7:00 alle 17:00 del 14 novembre. Entrambi i divieti interessano via Aldo Moro, dall’intersezione con piazza Europa fino l’intersezione (compresa) con piazza Internati di Ferramonti. Ai veicoli provenienti da piazza Europa, si suggerisce quale percorso alternativo: via dei Mille – piazza Zumbini – via Nicola Serra – via Zanotti Bianco.