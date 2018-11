Ex ergastolano a Cosenza per raccontare le conseguenze del ‘fine pena mai’

Un viaggio dall’inferno che parte dalle periferie del Sud, tre gli incontri in cui Musumeci, oggi in libertĂ condizionale, spiegherĂ in concreto cosa significa essere condannati all’ergastolo.

COSENZA – Rievocando l’ergastolo e altri luoghi di periferia. Mercoledì 14 novembre da Catanzaro partirĂ un ciclo di incontri con Carmelo Musumeci, ex ergastolano in libertĂ condizionale, dottore in giurisprudenza, scrittore. I corsi di giurisprudenza o di sociologia affrontano l’argomento dell’ergastolo nella sua teoria come un freddo articolo del codice penale, conseguenza di attivitĂ criminose riconducibili alle mafie e alle organizzazioni eversive. Come si traduce l’ergastolo in concreto è inimmaginabile tanto per chi lo commina quanto per chi lo studia. I tre seminari previsti nei prossimi giorni e organizzati assieme a docenti, ricercatori, studenti e attivisti dell’UniversitĂ della Calabria, dell’UniversitĂ Magna Graecia, della Federico II di Napoli e dell’UniversitĂ di Sassari, daranno l’opportunitĂ di approfondire origini, significato e ripercussioni della pena perpetua in ambito costituzionale e sociale. La narrazione partecipata di Carmelo Musumeci, eccezione piĂą che regola nel superamento dell’ergastolo ostativo, ci permetterĂ di affrontare un viaggio dentro l’inferno dell’ergastolo che parte da una delle tante periferie del Sud, dove i percorsi devianti e di rottura del patto sociale rappresentano l’anticamera del carcere, dei circuiti speciali e dei dispositivi che rendono il “mai” pena di morte fino alla morte. Assieme a Carmelo e ai tanti, qualificati, relatori, verrĂ sfatato il luogo comune che in Italia l’ergastolo non esiste e che la pena di morte è stata abolita.

PROGRAMMA

MERCOLEDI’ 14 NOVEMBRE ORE 13.30 UNIVERSITA’ MAGNA GRAECIA – CATANZARO

Dipartimento di Scienze giuridiche storiche economiche e sociali – Edificio delle Scienze giuridiche

FENOMENOLOGIA E CRITICITA’ COSTITUZIONALI DELL’ERGASTOLO OSTATIVO

Coordina e introduce Domenico Bilotti – docente di Diritto e religioni

Interventi:

Charlie Barnao – docente di Sociologia

Carlo Petitto e Orlando Sapia – avvocati

Carmelo Musumeci – dottore in giurisprudenza, ex ergastolano in libertĂ condizionale

Sandra Berardi – Associazione Yairaiha Onlus

MERCOLEDI’ 14 NOVEMBRE ORE 18 LIBRERIA UBIK – CATANZARO

Presentazione del libro “Nato colpevole” di Carmelo Musumeci

Ne discutono con l’autore:

Bruno Mirante – giornalista

Domenico Bilotti – docente UMG

Sandra Berardi – Associazione Yairaiha Onlus

GIOVEDI’ 15 NOVEMBRE ORE 10.30 UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA – RENDE (CS)

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali – Aula seminari “Giovanni Arrighi”

IN PRIGIONE SENZA RITORNO. ERGASTOLO E OSTATIVITĂ€ AI BENEFICI PENITENZIARI

Saluti: Ercole Giap Parini – Vice Direttore Dipartimento Scienze Politiche e Sociali

Coordina e introduce:Â Franca Garreffa – Dipartimento Scienze Politiche e Sociali

Interventi:

Francesco Maisto – Presidente Emerito Tribunale di Sorveglianza di Bologna

Giuseppe Lanzino – Avvocato – Associazione Yairaiha Onlus

Paola Sechi – docente di Diritto Penitenziario UniversitĂ di Sassari

Sandra Berardi – Presidente Associazione Yairaiha Onlus

Carmelo Musumeci – Dottore in Giurisprudenza, ex ergastolano in libertĂ condizionale

GIOVEDI’ 15 NOVEMBRE ORE 18:00 ACQUARIO BISTRO’ – COSENZA

Presentazione del libro ”Nato colpevole” di Carmelo Musumeci

Introduce: Sandra Berardi – Yairaiha Onlus

Interventi:

Lisa Sorrentino – Associazione Yairaiha Onlus

Domenico Bilotti – Docente di diritto e religioni UMG

Giuseppe Lanzino – Avvocato

reading a cura di Francesco Cangemi

VENERDI’ 16 NOVEMBRE ORE 15.30 – UNIVERSITA’ FEDERICO II NAPOLI

Carcere, ergastolo e rieducazione – presentazione del libro “Nato colpevole” di Carmelo Musumeci

Interventi:

Caterina Calia – Avvocato

Giuseppe Antonio Di Marco – docente di Filosofia – Federico II

Sandra Berardi – Associazione Yairaiha ONLUS

Carmelo Musumeci – Dottore in Giurisprudenza, ex ergastolano in libertĂ condizionale

Compagne e Compagni napoletani contro il carcere