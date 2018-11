10° Cosenza International Tango Festival “La Festa”

Compie dieci anni in Calabria il ballo più sensuale al mondo che festeggerà il compleanno dal 15 al 18 novembre prossimo a Rende con una delle più famose orchestre al mondo, direttamente da Mosca e ballerini che hanno firmato la storia del tango

COSENZA – Cosenza e la Calabria festeggiano il Tango che, dalla sua nascita, in particolare nella città bruzia compie dieci anni. Dieci anni dal primo festival oggi Internazionale grazie all’amore, alla professionalità alla regia straordinaria di Ciccio Aiello, ballerino professionista e direttore artistico del Festival internazionale ormai conosciuto in tutto il mondo. Kermesse che porta con se la sensualità dell’anima prima che del corpo.

Una festa, dunque, il COSENZA INTERNATIONAL TANGO FESTIVAL “LA FESTA”, che grazie al direttore artistico Ciccio Aiello raggiunge quota dieci e ricordiamo che è uno dei pochi festival più longevi (tre – 4 in tutto, ndc) in Italia, dove il tango ormai è un ballo affermato e soprattutto amato. Chi prova l’abbraccio del tango non lo abbandona più. E sarà la magia che avvolge Aiello e il suo tango, ma la scuola cosentina di Calabriatango è affollata di giovanissimi, giovani e meno giovani trepidanti ballerini.

«Il Festival è la casa dei tangueri che negli anni ne hanno riconosciuto la validità e la qualità . E quest’anno sarà un bel traguardo raggiunto – sottolinea Ciccio Aiello ballerino professionista e direttore artistico del Festival internazionale – . Dieci edizioni di seguito sono una bella soddisfazione. In passato eravamo davvero pochi i tangueri che si approcciavano a questo ballo meraviglioso, ed era molto più facile organizzare eventi che avessero una grande affluenza di persone. Oggi non è facile da un punto di vista economico e anche di presenze, perché il tango argentino si è diffuso velocemente e impazza dappertutto. Quindi, sono soddisfatto di essere davvero una delle poche regioni in Italia che ha portato avanti un Festival di tradizione, giunto a così tante edizioni». Aiello è reduce da un Tour che è passato per San Paolo – Brasile; Buenos Aires, Stati Uniti e India. L’anno prossimo è già in cantiere Giappone e Russia, ma questo non ha distolto l’impegno nella realizzazione del decimo “compleanno del tango a Cosenza.

Presenze importanti, dunque, anche a questa decima edizione del Festival del ballo più sensuale al mondo dal 15 al 18 novembre prossimo a Rende, con la presenza di ballerini d’eccezione: Julio Balmaceda Y Virginia Vasconi ( Buenos Aires), Joe Rodrigo Corbata Y Lucila Cionci ( Buenos Aires), Esref Takinalp Y Vanessa Gauch (Turchia/Francia) e naturalmente il padrone di casa Ciccio Aiello Y Sofia Galanaki proveniente dalla Grecia e con la novità di dare spazio alle coppie di ballerini che sono cresciuti negli anni amando e studiando il tango e che oggi si presentano al mondo tanguero: Francesco Redavid y Giusy Aiello (Cosenza) allievi del maestro Aiello e quindi ballerini che “giocano in casa” e Mario Sette y Natascia Crescenzi (Roma), Raffaele Ferrante y M. Simona Gentile ( Foggia) anche quest’ultimi allievi del maestro Aiello

Pezzo forte del Festival internazionale la presenza direttamente da Mosca dei “Solo Tango orchestra”, apprezzata e famosa in tutto il mondo che si esibirà in un live mozzafiato (video a fondo pagina). È l’unica orchestra di tango europea ad essere stata nominata al primo “Premios Tango” internazionale (Buenos Aires / marzo 2018). Versione speciale del tango “Los Mareados” di Solo Tango Orquesta è diventato vittorioso nei XV giochi del mondo a Buenos Aires (Mundial de Tango 2018). Solo Tango è l’orchestra ufficiale dei maggiori festival internazionali di tango a cui oggi si aggiunge il Cosenza International Tango Festival

La kermesse avrà la presenza di musicalizador famosi nel mondo come Marcelo Rojas, premiato a Buenos Aires come miglior dj dell’anno (2018), Punto y Branca da Buenos Aires/Milano, Carmine Parise punta di diamante della città bruzia famoso in Italia e in Europa, Giuseppe Clemente da Roma, Elisabetta Guaglianone da Roma, Nunzio Sarlo da Reggio Calabria.Il tutto realizzato grazie a Blg Auto Terminal Gioia Tauro (RC) e Gruppo Cusimano (CZ)

Fotografi ufficiali Alfredo Gazineo da Cosenza e Ennio & Barbara Strongoli dalla Sicilia. Per i video il Team 003 Berlino. Le giornate saranno intervallate da lezioni individuali, di gruppo e seminari di approfondimento. Presenti gli espositori: Rosa Danza, Regina Tango Shoes, Felino Tanguero, Eliser Dance Cosenza

La festa di bienvenido inizierà il prossimo 15 novembre nella cornice dell’hotel San Francesco con l’esibizione dei ballerini Aiello y Galanaki per poi concludersi domenica 18 novembre con la de despedida de los Maestros.

«…la voglia proviene da noi stessi. Il tango va vissuto e va osservato da più punti di vista: una coscienza corporale tua, il risveglio di parti del tuo corpo che non conoscevi…»