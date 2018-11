OpenCameraCosenza, nuovo sito online

Una nuova veste grafica per il sito della Camera di Commercio di Cosenza. Il portale aggiornato sarà on line a partire da lunedì 12 novembre con un restyling complessivo

COSENZA – Un sito riorganizzato in grado di andare incontro alle esigenze delle imprese, dei cittadini e dei portatori di interesse. Smart, veloce, innovativo, open. Caratteristiche tipiche di #OpenCameraCosenza, la rivoluzione culturale e organizzativa del presidente Klaus Algieri. Centrale nella costruzione del nuovo portale è stato il concetto di accessibilitĂ , soprattutto per le persone con difficoltĂ visive. Una peculiaritĂ giĂ presente nella versione precedente, adesso migliorata e ottimizzata.

Ascolto, dialogo e condivisione – altri temi determinanti nell’ottica di #OpenCameraCosenza – sono principi che hanno mosso questa riorganizzazione effettuata con le risorse umane presenti nell’ente camerale. Un cambiamento pensato e avviato nell’ottica di un sempre piĂą ampio ricorso alla digitalizzazione come fattore che aumenta da una parte il tempo che gli imprenditori impiegano per ottenere informazioni e comunicare, dall’altra la trasparenza.

Un dato, quest’ultimo, che ha fatto notare – proprio a proposito del sito della Camera di Commercio di Cosenza – il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, in un videomessaggio inviato in occasione del Parlamento delle imprese. “Cambiamo per voi” è il motto della campagna social avviata pochi giorni fa per lanciare il nuovo portale.