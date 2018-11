Meetup Cosenza: “Demolizione ex hotel Jolly, ci sono le autorizzazioni?”

Apprendiamo da un comunicato dell’ufficio stampa del comune che il 12 novembre inizierà la demolizione dell’ex hotel Jolly. Ed ecco i dubbi posti dal Meetup Cosenza Amici di Beppe Grillo

COSENZA – “Appurato da mesi, tanti, che il consiglio comunale è ridotto a nulla, infatti non si oppone, non si confronta, tace, è completamente assente e quindi prono al sindaco, in una parola non rappresenta più i suoi elettori, quindi spetta ai cittadini tutti e ai movimenti, associazioni e comitati interrogare il sindaco su questioni importanti e delucidative sui fondi che vengono spesi e suoi luoghi che devono subire cambiamenti spesso negativi. Sappiamo che – scrive il Meetup grillino Cosenza – e lo ricordiamo al sindaco e al consiglio – le fasi della demolizione e quelle della ricostruzione dell’ex Jolly Hotel non possono essere scisse, in quanto costituiscono un tutt’uno propedeutico a qualsiasi scelta progettuale e sono da valutare unitamente alle opere che interessano l’ambito fluviale”.

Ci chiediamo, pertanto, se ad oggi:

Р̬ stata approvata la progettazione;

Рdefinitiva che ̬ legata a doppio filo a quella preliminare;

– sono pervenute le fondamentali autorizzazioni (VIA);

– è pervenuta la pronuncia della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale sull’edificio (ex art. 12 del D. Lgs. 47/2004);

– se esistono tutte le autorizzazioni previste dalla legge;

– se è stato attivato il tavolo tecnico tra Amministrazioni (MiBAC, Provincia, Comune) richiesto dal Soprintendente ABAP con nota prot. 8801 del 12.07.2018 “al fine di pervenire a soluzioni condivise per la definizione dell’intervento”;

– se, come previsto dal bando di gara, poiché detta progettazione definitiva/esecutiva, ricade in ambito territoriale sottoposto a tutela paesaggistica (ai sensi art. 142, c. 1, l. c) è stato acquisito il nulla osta paesaggistico definitivo che mostri la compatibilità delle opere proposte rispetto ai valori paesaggistici del contesto di riferimento.

“È necessario – prosegue la nota – che si esibiscano pubblicamente tutte le autorizzazioni, se sono state acquisite, e che non si proceda con la solita fretta che spesso è “cattiva consigliera”. Occorre, inoltre, soffermarsi sui divieti di transito e di sosta che saranno istituiti dal 12 al 30 novembre, se tutto andrà bene. Ma con la città nel caos dopo la chiusura di tante strade e soprattutto di viale Parco, con l’eliminazione di tanti parcheggi per le realizzazione delle inutili piazze, la chiusura di Lungo Crati cosa causerà alla nostra già impercorribile città ? Non si potevano aspettare tempi migliori e soprattutto non prenatalizi – in cui è notorio che il traffico cittadino aumenta – per chiudere altre importanti strade?”.