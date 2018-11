Traffico a Cosenza, bus per gli scolari di Via Roma

E’ stato risolto con un nuovo servizio Amaco il problema sollevato dai genitori degli alunni

COSENZA – Il Comune di Cosenza e l’Amaco, su espressa volontĂ del Sindaco Mario Occhiuto e per iniziativa del settore educazione, hanno attivato il servizio scuolabus per la scuola Primaria “Plastina Pizzuti”. I genitori degli alunni iscritti, avevano fatto una richiesta con una petizione al Comune di Cosenza perchĂ© non potendo tutti raggiungere la scuola a piedi, a causa del traffico congestionato, riscontravano oggettive difficoltĂ ad accompagnare i bambini in auto.

A sollevare il problema ci aveva pensato anche la scuola, che giĂ un anno fa aveva scritto al sindaco e agli assessori alla Scuola e alla MobilitĂ chiedendo di intervenire senza ricevere però alcuna risposta fattiva. In un primo momento si era parlato di “Quick Parking” a Piazza Bilotti, ovvero la possibilitĂ di lasciare l’auto e arrivare a piedi nei pressi della scuola, ma questa iniziativa aveva risolto solo parzialmente la questione. Facendo uno sforzo enorme adesso però si è riusciti a reperire un mezzo con conducente che potrĂ ospitare fino a 40 bambini.

I genitori degli studenti dovranno compilare un apposito modellino, in allegato, che, dovrĂ essere spedito all’indirizzo di posta elettronica: servizi@aziendaservizimobilitacosenza.it ; aziendatrasporticosenza@tin.it. Il modellino potrĂ essere, inoltre, consegnato a mano presso l’ufficio movimento della sede Amaco in contrada Torrevecchia a Cosenza. Prima di avviare ogni servizio, l’azienda verificherĂ la quantitĂ e compatibilitĂ delle richieste. Inoltre, per non creare alcuna disparitĂ , le richieste saranno inoltrate al servizio scolastico del Comune che provvederĂ agli adempimenti necessari e di routine.

