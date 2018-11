Sanità, Amedeo De Marco, vicepresidente nazionale Siais

In occasione dell’8^ congresso nazionale organizzato dall’associazione scientifica italiana architetti ed ingegneri in sanità (SIAIS), che si è svolto a Teramo, si sono tenute le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo nazionale

COSENZA – È un calabrese, di Cosenza, il nuovo Vicepresidente Nazionale, eletto nel consiglio direttivo nazionale Siais, l’ingegnere Amedeo De Marco, Direttore dell’unità operativa complessa Gestione Tecnico – Patrimoniale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza.

“È per me una testimonianza di stima e fiducia – ha dichiarato De Marco – e rappresenta il risultato di anni di lavoro e impegno a favore dell’attività svolta nel campo edilizio della sanità . Occorre continuare a operare in direzione del miglioramento degli standards qualitativi dell’edilizia ospedaliera in Italia – continua De Marco – , ad iniziare dall’importante attività , già in corso con Agenas, di concerto con le Regioni, per il monitoraggio dei costi delle attività manutentive e l’individuazione di costi standards di manutenzione su scala nazionale. Un ulteriore impegno sarà necessario alla guida di SIAIS, impegnata nella esaltante sfida della organizzazione del Congresso mondiale di edilizia ospedaliera che si terrà a Roma a Maggio 2020.”