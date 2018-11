I fondi per il quartiere San Vito dirottati su progetti per il centro città

Si chiede di usare i 18 milioni di euro destinati alle periferie cosentine (San Vito, Vaglio Lise, Ultimo Lotto e Serra Spiga) per attuare gli interventi già programmati, l”anomalo trasloco’ dei finanziamenti è stato denunciato al Governo

COSENZA – «Ripristinare gli interventi destinati alla riqualificazione di San Vito Basso, illegittimamente dirottati dal Comune di Cosenza verso il centro cittadino». È quanto chiede il consigliere comunale Carlo Guccione che ha inviato una lettera al presidente del Consiglio dei Ministri, al responsabile del procedimento del programma Riqualificazione delle Periferie e al Nucleo per la valutazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Il Comune di Cosenza partecipò al bando per la “presentazione di progetti per la predisposizione del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle Periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia”. «Fondi stanziati all’epoca dal Governo Renzi che finanziò con 18 milioni di euro i progetti che riguardano l’area di Vaglio Lise, l’ultimo lotto di via Popilia, San Vito Basso e Serra Spiga. Oggi il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto con la delibera di Giunta comunale, numero 131 del 24/07/2018, li ha dirottati per ultimare lavori nel centro cittadino e non per riqualificare San Vito Basso, quartiere caratterizzato, come previsto dall’art. 4 del DPCM 25 maggio 2016 (Bando Periferie), da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di sevizi».

Il consigliere Guccione segnala «le anomalie emerse con la delibera della Giunta Comunale che modifica quanto stabilito dal DPCM 25 maggio 2016. Ben 1.818.761,99 euro destinati a San Vito Basso sono stati spostati per abbellire e terminare la pavimentazione dell’ultimo tratto di Corso Mazzini». I progetti finanziati vennero elogiati, lo scorso mese di aprile, dal sindaco Occhiuto ma oggi «alle aree più abbandonate della città , alla valorizzazione dei quartieri periferici ha preferito, con una “manovra truffaldina”, dirottare i soldi della riqualificazione di San Vito Basso – spiega Guccione – ai lavori per la pavimentazione dell’ultimo tratto di Corso Mazzini (tra viale Trieste e Corso Umberto). Lasciando a San Vito Basso un contributo ministeriale di soli 48mila euro. Fondi spostati, tra l’altro, per un’area che non presenta le caratteristiche delle aree urbane definite periferiche. E mentre il sindaco decide di trasferire i soldi altrove, San Vito continuerà a rimanere in uno stato di abbandono, degrado, senza veder ultimato alcun intervento di riqualificazione non solo urbanistico ma anche sociale».

