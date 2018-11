Studentessa muore a Cosenza per un presunto shock anafilattico

La ragazzina frequentava il liceo Scientifico Giovambattista Scorza, domani i funerali

COSENZA – Una ragazza di 16 anni è morta ieri sera all’Ospedale di Cosenza. La studentessa era arrivata in Pronto Soccorso ad ora di cena in gravissime condizioni. Barbara, che frequentava il Liceo scientifico Scorza sembrerebbe soffrisse di varie allergie. All’improvviso, mentre si trovava a casa nella centralissima via Roma, pare abbia iniziato ad avere difficoltĂ respiratorie. Nel frattempo il suo corpo si è coperto di macchie in pochi minuti. Una reazione fulminante che non le ha dato neanche il tempo di fare la solita puntura antistaminica che aveva sempre con sĂ©. La situazione ha indotto chi era con lei a non aspettare l’ambulanza e raggiungere l’ospedale con mezzi propri. Al suo arrivo però i sanitari non sono riusciti a strapparla alla morte. Le condizioni di Barbarella, come amavano chiamarla i suoi amici, erano gravissime. Il decesso è stato attribuito a cause naturali, un probabile shock anafilattico provocato da una caramella che avrebbe ingerito poco prima di avvertire il malore rivelatosi fatale. Sulla sua salma non è stato quindi disposto alcun tipo di esame autoptico. Circa duecento persone questa mattina si sono ritrovate all’obitorio di Cosenza per dare conforto ai familiari. Le esequie saranno celebrate domani mattina. A Cerisano il paese in cui ha risieduto fino a pochi anni fa oggi le campane hanno suonato in segno di lutto.