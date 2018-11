Padre Fedele, per il compleanno invita i poveri e i ‘detrattori’

Padre Fedele invita i poveri al suo compleanno, il prossimo 6 novembre, ma anche le “persone che – scrive – mi hanno reso famoso in tutto il mondo per un’infamante calunnia”

COSENZA – Un compleanno con i poveri, per Padre Fedele Bisceglia che il prossimo 6 novembre, ha invitato ufficialmente i poveri ma anche quelle che lui definisce le persone che lo hanno reso “famoso in tutto il mondo per un’infamante calunnia”. E’ quanto riporta una nota diramata dallo stesso religioso, sospeso a divinis, che è stato coinvolto in 10 anni di lotte giudiziarie per poi essere giudicato innocente di violenza sessuale ai danni di una suora.

“I poveri sono i miei fratelli prediletti – scrive Padre Fedele – mentre amo chi mi ha ingiustamente accusato, sono i miei benefattori spirituali”. Da tempo Padre Fedele organizza pranzi dedicati ai poveri, e questa volta lo farĂ nel giorno del suo compleanno, grazie ad un ristorante di Laurignano, La Petilia, “che – scrive – offre gratuitamente il pranzo e sui proprietari imploro la benedizione di Dio”.

Padre Fedele, che ricorda nella nota i suoi presunti detrattori, invita anche “i sacerdoti, tra cui Alex Zanotelli e Scalia Felice, che insieme hanno scritto un famoso documento”, dice Padre Fedele, nel quale la sua accusatrice veniva definita “Suor Coraggio”. L’invito non è ironico, – dice il frate – ma veritiero e scaturisce da un cuore sincero perchĂ© felice e contento anche se sanguinante”.