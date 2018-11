Differenziata e abbandoni di rifiuti a Cosenza, Ecologia Oggi lancia la nuova App

Con un semplice click, dal proprio telefono cellulare, i cosentini oltre a consultare il calendario della raccolta rifiuti potranno segnalare conferimenti illegali di sacchetti ed ingombranti

COSENZA – Ecologia Oggi Spa inaugura un servizio aggiuntivo offerto all’utenza della cittĂ di Cosenza. A partire dalla giornata odierna, infatti, i cittadini di Cosenza potranno usufruire della nostra App, scaricarla gratuitamente ed usufruire di un metodo nuovo, interattivo ed all’avanguardia per aiutarci a mantenere la nostra cittĂ pulita. Semplice da utilizzare ed intuitiva, l’App di Ecologia Oggi permette di avere notizie in tempo reale, permette di consultare sempre il nostro Ecocalendario e di fare le opportune segnalazioni per prevenire episodi di abbandoni seriali ed illegali di rifiuti quali Rifiuti Solidi Urbani, ingombranti e Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche tramite un sistema di geolocalizzazione. Inoltre le utenze non domestiche interessate, potranno, prenotare il ritiro degli imballaggi in cartone (cod. cer 150101) come predisposto dal Centro Studi Ambientali. Buon Decoro a tutti​.

