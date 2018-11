Cosenza Vecchia attende che Palazzo Marini Serra sia trasformato in alloggi popolari

Si chiede al Comune di Cosenza di far chiarezza sul progetto di autorecupero lanciato un anno fa e finanziato con 350mila euro

COSENZA – «E’ passato esattamente un anno – ricorda in una nota il Comitato Piazza Piccola – dall’approvazione dell’amministrazione Occhiuto di interventi di autorecupero nel centro storico. Si parla di interventi strutturali, in particolare sullo storico palazzo Marini Serra e sul ex scuola elementare Don Milani. Un progetto definitivo che doveva portare a compimento il recupero del Marini Serra, tramite la pratica dell’autorecupero, attraverso un prestito contratto con la Cassa Depositi e Prestiti per un importo di 350 mila euro e l’accesso al bando del Social Housing. Un intervento che avevamo apprezzato, in quanto promuoveva la pratica dell’autorecupero, che dimezza i costi, rende protagonisti i residenti nella ristrutturazione e crea una coscienza sulla difesa dei luoghi. Intervento che avrebbe portato alla risistemazione di questi immobili e avrebbe promosso la residenzialitĂ sociale. Stiamo parlando di circa 6 alloggi che possono permettere a famiglie in difficoltĂ e da diversi anni in graduatoria di avere finalmente accesso ad una casa dignitosa, oltre ad assicurare il recupero del palazzo, del vicolo e che avrebbe portato una zona del centro storico a ripopolarsi ed abbracciare nuovi concittadini, nonchĂ© nuovi utenti per i negozi e nuovi vicini con cui prendersi cura del quartiere.

In questo lasso di tempo di un anno circa però, il palazzo è rimasto abbandonato e pieno di rifiuti e nemmeno l’ombra di un inizio dei lavori c’è stata. Chiediamo con forza al Sindaco di Cosenza, all’assessore al centro storico e a tutta la giunta comunale un chiarimento a tal riguardo. Chiediamo che l’intervento in questione venga promosso e realizzato, per la felicità di chi aspetta da anni una casa, vengano recuperati anche i “vasci” per uso civico e sociale ed il vicolo che presenta grandi fragilità ed un evidente abbandono. Chiediamo che venga recuperata l’edicola votiva e riaperta la chiesetta che fa parte del complesso, e che venga resa accessibile per il quartiere per uso religioso e non. Stiamo parlando di un bene pubblico che non può essere lasciato all’incuria e all’abbandono, sarebbe uno schiaffo in faccia alle tante persone che vivono grosse difficoltà . Aspettiamo una risposta da parte di palazzo dei Bruzi (che quasi sempre latita in tal senso), mantenendo sempre alta l’attenzione e non mollando di un centimetro».