Cosenza, Metrotranvia: “Il Comune rispetti la democrazia e riapra viale Mancini”

Comitato No Metro e Meetup Cosenza e Oltre chiedono all’Amministrazione la riapertura del Viale Mancini e la rimozione dell’inutile cantiere. Presentate 3500 firme per chiedere la consultazione popolare

COSENZA – «Da anni denunciamo pubblicamente le anomalie che riguardano il progetto della Metro “Cosenza-Rende-Unical” e i fatti ci danno ragione – scrivono in una nota il Comitato No Metro-. Il Tar Calabria ha preso una decisione importante rinviando a gennaio il provvedimento definitivo. Martedì 30 ottobre abbiamo protocollato 3500 firme al comune e in prefettura, raccolte in pochi giorni,per chiedere la consultazione popolare e terremo una conferenza stampa nella quale faremo il punto della situazione, considerati gli ultimi importanti sviluppi. In attesa della decisione definitiva del Tar, chiediamo che viale Mancini sia restituito ai cittadini dell’area urbana, anche in previsione delle feste natalizie”.

Era stata organizzata per oggi una manifestazione alle ore 17 da piazza Kennedy per raggiungere piazza dei Bruzi, rinviata per il mal tempo. Si legge nella nota “A causa del maltempo che sta colpendo l’area urbana, la mobilitazione prevista per oggi pomeriggio è rinviata a data da destinarsi. Informiamo la cittĂ che il Comitato no metro promuove il ricorso collettivo contro i provvedimenti autorizzativi dei lavori della metropolitana leggera che creano disagio ai cittadini ed alle attivitĂ commerciali. Le persone interessate a sostenere l’iniziativa si ritroveranno lunedì 5 novembre alle ore 14.30 presso lo studio dell’ avvocato Rossella Barberio in Cosenza, alla Via Arnaldo De Filippis, 36”.

Sul caso Metrotranvia interviene anche il Meetup Cosenza e Oltre: «É di qualche giorno fa la decisione interlocutoria con cui il TAR della Calabria che si è pronunciato sulla sospensiva richiesta da Milena Gabriele Srl nei confronti del provvedimento del comune di Cosenza e della Regione Calabria, contro la cantierizzazione di Viale Mancini. Il ricorso mira a ottenere l’annullamento:

a) del provvedimento – dagli estremi sconosciuti – con il quale è stata disposta la chiusura al traffico del viale parco e si è dato avvio ai lavori;

b) della deliberazione della Giunta Comunale del comune di Cosenza avente ad oggetto l’approvazione del progetto esecutivo del Parco Urbano ed approvazione del posizionamento del tracciato della tramvia nella cittĂ di Cosenza;

c) dell’accordo di programma sottoscritto in data 12 giugno 2017 tra Regione Calabria, Provincia di Cosenza, Comune di Cosenza, Comune di Rende e della successiva deliberazione della Giunta Regionale e del decreto di approvazione dell’Accordo di programma per la realizzazione di un sistema di mobilitĂ sostenibile attraverso opere strategiche e il collegamento metropolitano tra Cosenza, Rende ed Unical.

Ritenendo necessario, ai fini di decidere sull’istanza cautelare, di dover procedere a verifica circa i percorsi e i punti di accesso pedonale e veicolare alla stazione di servizio automobilistico di cui è titolare la ricorrente, il TAR rinvia la trattazione sull’ istanza cautelare, alla Camera di consiglio del 30 gennaio 2019, non sospendendo ovviamente i lavori avviati ( fittiziamente ) dal sindaco. Quindi il Viale resta cantierizzato. Nel frattempo la commissione trasporti si pronuncerĂ circa un sopralluogo che vuole verificare le criticitĂ Â del traffico veicolare sull’ asse di via Popilia e l’assessore ai lavori pubblici assicurava un ulteriore miglioramento della viabilitĂ con l’apertura (all’inizio del prossimo anno) della bretella di via Reggio Calabria.

Il Comitato No Metro, martedì 30 ottobre ha protocollato le oltre 3mila firme raccolte per richiedere la consultazione popolare sul progetto della metro.

Il meetup Cosenza e Oltre chiede all’Amministrazione di Cosenza la riapertura del Viale Mancini e la rimozione dell’inutile cantiere anche perchĂ© manca una viabilitĂ alternativa, il traffico Ă©Â Â congestionato, viene meno, peraltro, il posizionamento di una segnaletica di avvicinamento (segnale di “lavori” o “altri pericoli”; di “riduzione delle corsie”; di “divieto di sorpasso” ecc..), segnaletica di posizione (uno o piĂą raccordi obliqui realizzati con barriere, coni, delineatori flessibili o paletti di delimitazione, ecc.) e segnaletica di fine prescrizione (non a norma ancora prima dell’inizio dei lavori).