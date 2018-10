Il capitano Merola è il nuovo comandante della Compagnia carabinieri di Cosenza

Giuseppe Merola, di origini campane, è laureato in Giurisprudenza ed approda a Cosenza dopo aver ricoperto il ruolo di comandante a Jerzu in provincia di Nuoro

COSENZA – Il capitano Giuseppe Merola ha assunto il comando della Compagnia dei carabinieri di Cosenza. Di origine campana, 31enne, Merola proviene dalla Compagnia carabinieri di Jerzu in provincia di Nuoro, dove ha retto l’incarico di comandante. “Laureato in Giurisprudenza – è detto in un comunicato dell’Arma – il neo comandante della Compagnia di Cosenza ha frequentato il 188/mo corso dell’Accademia militare di Modena e il corso di applicazione presso la Scuola Ufficiali di Roma, al termine del quale è stato destinato all’ottavo Reggimento Carabinieri Lazio di Roma. Successivamente dal 2013 al 2014 ha comandato il Nucleo operativo e radiomobile di Sant’Agata di Militello in provincia di Messina, per poi giungere al Comando Compagnia Carabinieri di Jerzu. Nel corso della mattinata ha salutato le AutoritĂ cittadine“.