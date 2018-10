Biblioteca civica di Cosenza, lavoratori ancora in bilico

Il Comune di Cosenza dichiara di essere ancora interessato ad assorbire il personale e gestire direttamente la storica istituzione bruzia

COSENZA – In merito alle gravi problematiche emerse nuovamente in questi giorni rispetto alla storica istituzione culturale del capoluogo bruzio, l’Amministrazione comunale tiene a fare alcune precisazioni. La Biblioteca Civica è un ente autonomo sul quale il Comune non può intervenire in nessun modo, se non versando annualmente la quota di contributo economico a suo tempo stabilita. La Provincia di Cosenza nominava in passato il direttore tra i dirigenti in servizio presso l’Ente. PoichĂ© con la legge Delrio la Provincia ha perso alcune funzioni, tra le quali quelle che riguardano i temi culturali, il Comune di Cosenza aveva proposto recentemente di mettere in liquidazione l’ente (gravato da molti debiti) assorbendo i dipendenti nella pianta organica comunale, in modo da rilanciare le attivitĂ . La proposta dell’Amministrazione municipale non ha trovato accoglimento da parte dell’ente Biblioteca Civica ma il Presidente della Provincia, Franco Iacucci, ha chiesto responsabilmente di continuare ad interessarsi della questione e ha avviato un rapporto di collaborazione con la Biblioteca Nazionale con il beneplacito della Amministrazione comunale di Cosenza. Se l’iniziativa in corso non dovesse ottenere i risultati sperati il Comune di Cosenza rimane interessato ad una gestione diretta della Biblioteca al fine di garantirne la fruizione culturale e preservare l’immenso patrimonio librario esistente.