‘Mai più randagi’: anagrafe canina gratuita a Cosenza

Speciale evento per registrare i cani di proprietà nella banca dati nazionale

COSENZA – Nell’ambito dell’intervento denominato “mai più randagi” del Piano Regionale della Prevenzione 2014/19, sono state organizzate alcune giornate dell’Open Day, che quest’anno si svolgeranno presso l’ambulatorio veterinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale, sito in via Picciotto, numeri 24-26 a Cosenza. Questa campagna straordinaria, al fine di favorire la completezza dell’anagrafe, viene offerta in forma gratuita dal 3 di ottobre, limitatamente alle giornate di lunedì, mercoledì (dalle ore 15,30 alle 18,30), e sabato (dalle ore 9,00 alle 12,30), fino ad esaurimento delle scorte. L’identificazione e la registrazione dei cani di proprietà all’anagrafe canina, rappresenta uno dei più importanti mezzi di prevenzione del fenomeno randagismo, oltre che un obbligo di legge e di tutela del proprio animale in caso di smarrimento. I dati dei cani identificati associati a quelli del proprietario vengono inseriti, infatti, nella Banca Dati Nazionale, permettendo, in caso di smarrimento su tutto il territorio nazionale, di rintracciare il proprietario. L’Azienda Sanitaria Provinciale invita pertanto la cittadinanza interessata a partecipare all’evento.