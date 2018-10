Spaccio “al minuto”, l’antidroga fa pulizia in città

Tredici indagati, quattro piazze di spaccio, pedinamenti, intercettazioni. Due filoni investigativi nel 2016 portano gli investigatori dell’antidroga a smantellare una rete di pusher più insidiosa che devasta i giovani

COSENZA – Pochi detective a lavorare sull’attività investigativa, ma la sezione dell’antidroga della squadra mobile di Cosenza funziona e porta allo smantellamento di un mercato dove la droga “si ordina al bar come il caffè”. Gli investigatori diretti dall’ispettore superiore Francesco De Marco sono “vecchi del mestiere” e conoscono i pusher della piazza, quelli che se la comandano da una vita, ma anche i nuovi che iniziano a muovere i primi passi attirati dal guadagno facile e soprattutto dalla droga facile. Qualcosa va storto, una morte per overdose, una perquisizione risultata positiva e due filoni investigativi portano a nuove reti di spacciatori che prendono anche le contromisure per farla franca, ma l’antidroga sa dove puntare e porta a casa un bottino di tredici indagati.

La conferenza stampa tenutasi in Procura alla presenza del Procuratore Capo Spagnuolo, dell’aggiunta Manzini e dei sostituti Procuratori Tridico e Cava titolari delle inchieste confluite nell’operazione antidroga spiegano i nuovi tentacoli e avvertono “bisogna fare prevenzione e dopo repressione”.

«Ragazzini spacciatori non solo a Cosenza ma anche ad Acri, a Montalto Uffugo, nell’hinterland cosentino. C’è una diffusione del fenomeno che fa dire che questo è un problema sociale bisogna prenderne consapevolezza e non mettere la testa sotto il tappeto». Sono le parole di Spagnuolo che spiega il fenomeno che ormai ha preso piede in città e non solo. «Noi lavoriamo sull’ultimo anello, la fase di distribuzione: il pusher che va e dà la bustina. Il rapporto che ricostruiamo è tra il pusher e il singolo assuntore. L’indagine poi si strozza; sul passaggio successivo ci lavora la Distrettuale».

Questa è la seconda operazione di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in città , in meno di due settimane, condotta dalla squadra antidroga della mobile di Cosenza diretta dall’ispettore superiore Francesco De Marco. Il fenomeno è di portata dilagante e l’attenzione è massima. Un’attività tradizionale con osservazione sul territorio, intercettazioni e riscontri. Sono due distinte attività  di indagini confluite in un unico procedimento: una diretta dal pubblico ministero Tridico e l’altra dal collega Cava. La prima scaturita nell’agosto 2016 da una perquisizione domiciliare a casa di un indagato.

Il successivo approfondimento e rinvenimento di materiale di interesse investigativo ha consentito l’estensione delle indagini. E poi la parallela attività nel dicembre 2016 a seguito della morte di una donna 37enne per overdose e l’approfondimento investigativo ha consentito di portare alla luce tutta una attività di spaccio. Le zone di spaccio emerse sono quattro: centro storico, via Rivocati; l’ex accampamento degli zingari, via Reggio calabria; via Popilia e la zona Stadio. In ognuna di queste zone grazie ai servizi dell’antidroga che sono riusciti ad arginare ostacoli di “contromisure” prese dagli spacciatori per eludere controlli e pedinamenti, è riuscita a porre in essere accortezze investigative che hanno portato fonti di prove compendiate da una informativa accolta dai pubblici ministeri. Si è operata all’alba nella città bruzia e una misura è stata eseguita a Viareggio dove si trovava un indagato.

La repressione non risolve il problema

«Questa indagine conferma ancora una volta che il problema delle sostanze stupefacenti in questa città è un problema che non può limitarsi al momento della repressione – sottolinea Spagnuolo-. Abbiamo l’indagine fatta con grande professionalità dalla squadra mobile (la sezione antidroga della questura di Cosenza diretta dall’ispettore superiore Francesco De Marco, ndc) per l’impegno profuso. Non è la prima indagine che fanno, purtroppo non sarà l’ultima. E’ un mondo che ci pone tutta una serie di interrogativi. Le cose le abbiamo già dette, è inutile ripeterle: età giovanissima, stupefacenti di tutti i tipi e generi, diffusione tentacolare sulla città . Vorrei focalizzare che il problema degli stupefacenti a Cosenza non può essere relegato nell’ambito repressivo; la repressione non risolve il problema.

Le attività della Procura per combattere il fenomeno

Qui occorre un impegno di tipo preventivo importante da parte di tutti i soggetti protagonisti di questa vicenda che sono le Istituzioni, le famiglie, i gruppi di volontariato, noi stessi. E voglio darvi conto di cosa stiamo facendo a livello preventivo. Non è solo e tanto l’impegno di ciascuno di noi all’interno delle istituzioni scolastiche, e qui i rapporti meriterebbero un focus tutto particolare; è il lavoro che si sta facendo con la prefettura di Cosenza per la predisposizione di un protocollo in materia di situazione di disagio e uso di sostanze stupefacenti e il lavoro che si sta facendo con il Sert di Cosenza: medici bravissimi presenti sul territorio con una forte coscienza e impegno civico con i quali stiamo predisponendo dei protocolli per insegnare ai docenti di saper fare i colloqui per intuire le situazioni di disagio. E’ un percorso complicato, difficile, ma essenziale. Vi testimonio l’impegno del mio ufficio non solo e non tanto nella fase repressiva. Altri indagini ci sono, altri risultati verranno, c’è una forte collaborazione con la Distrettuale ma il nostro impegno lo è anche nella fase preventiva.

Droga sempre disponibile

L’aggiunto Manzini torna sull’attività di indagine una quantità di sostanza stupefacente sempre disponibile. Ciò che è emerso è che chi aveva la necessità di droga si rivolgeva allo spacciatore che aveva subito il modo di fargliela avere. La droga dunque c’è e in grande quantità ; droga pesante cocaina ed eroina. Con lo spaccio di droga si collegano reati più gravi come l‘estorsione perchè poi il tossicodipendente che non paga viene intimidito, minacciato ed è sottoposto anche a violenza per potere ottenere il pagamento. Un circolo vizioso che si instaura e diventa molto pericoloso. Una attenzione particolare deve essere operato da tutti. La capacità ovviamente di guardarci intorno ed individuare e collaborare: quando determinate situazioni sono sotto gli occhi se vengono portate all’attenzione della polizia giudiziaria, si inizia una attività di indagine che porta a risultati.

«Lunga e capillare attività di indagine fatta dalla squadra mobile siamo riusciti a dare un altro piccolo colpo ad un fenomeno dilagante- interviene il pm Tridico-. E’ stata un’attività fatta sin dall’inizio in maniera scrupolosa. Sono stati sentiti subito gli assuntori. L’attività è stata svolta con pochi uomini che si sono sacrificati mattina sera e anche la notte seguendo gli spacciatori, ascoltando al telefono e fotografando e riportando minuziosamente nei verbali di perquisizione e sequestro anche chi erano gli acquirenti consentendoci di sviluppare le indagini. Faccio un plauso agli investigatori perchè ascoltare i telefoni e seguire le persone, specialmente i tossicodipendenti non è facile.

La poca efficacia delle misure cautelari applicate

«Sono state applicate due misure cautelari in carcere, un arresto con braccialetto elettronico, sei arresti domiciliari e i restanti quattro divieti di dimora nei Comuni di residenza – spiega il pm Cava-. A volte le misure cautelari non hanno dal punto di vista pratico l’efficacia che vorremmo perchè alcuni di questi indagati in realtà hanno continuato a svolgere l’attività di spaccio nel momento in cui erano soggetti con misura cautelare di natura personale, anche agli arresti domiciliari; questo è un dato che dovrebbe far riflettere anche il legislatore per rendere necessaria specie in fase cautelare in sede di definitività della sentenza la misura carceraria rispetto a quella dei domiciliari.

E’ capitato un solo episodio di estorsione nell’ambito familiare tra padre, figlio e un altro soggetto. Sono emersi alcuni casi di collaborazione tra soggetti, delle coppie tra cui una coppia di fatto nella vita, due conviventi che si alternavano nella gestione dello spaccio alternandosi; un’altra coppia che spacciava insieme oppure si coprivano a vicenda.