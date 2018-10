Presunta malasanità, parto gemellare: quattro indagati

Lo scorso 26 ottobre muore un neonato, uno dei gemelli venuto alla luce in una nota clinica cosentina. La madre sarebbe rimasta per nove ore senza monitoraggio

COSENZA – E’ stato conferito l’incarico questa mattina per eseguire l’autopsia sul corpo di uno dei gemelli deceduto durante il parto in una nota clinica cosentina lo scorso 26 ottobre. Esame autoptico eseguito a mezzogiorno dai periti nominati dalla procura alla presenza dei consulenti di parte. Quattro i sanitari indagati, tre medici e una ostetrica. Legale della coppia di sposi è l’avvocato penalista Massimiliano Coppa esperto in colpa medica. Per la parte offesa era presente il consulente Antonello Scalzo. Consulente della Procura il perito Cavalcanti insieme al medico ordinario di Ginecologia del policlinico di Catanzaro. Presenti anche i legali degli indagati tra cui l’avvocato Roberto Laghi del foro di Castrovillari, l’avvocato Adalisa Florio.

Sarebbero stati i primi figli di una coppia, lui 48 anni e la neo mamma 39 anni partorita con il cesareo. Da indiscrezioni pare che l’ultimo tracciato sulla vitalità dei due gemelli sia stato effettuato alle 23 di mercoledì scorso. Poi più nulla fino alle 7 di giovedì mattina. La neo mamma non avrebbe avvertito alcun dolore o sintomo che facesse presagire una simile disgrazia. Nove ore di silenzio dunque, dall’ultimo tracciato e fino al momento di entrare in sala parto.

Dopo la denuncia presentata in Procura, gli inquirenti hanno acquisito le cartelle cliniche e sequestrata la salama del neonato. Oggi l’esame autoptico della salma servirà a valutare dunque l’ipotesi di colpevole responsabilità nella gestazione e nel parto qualora sussistano gli elementi di prova a carico dei medici.

