Eroina, cocaina e hashish, smantellato un gruppo di pusher attivi nel centro storico

Operazione all’alba della Squadra Mobile della Questura di Cosenza contro un gruppo di spacciatori attivi in cittĂ .

COSENZA – Ancora un blitz contro lo spaccio di droga a Cosenza. Alle prime ore di oggi la Squadra Mobile ha dato esecuzione ad un ordinanza di applicazione di misure cautelari, emesse dal Gip del tribunale di Cosenza, nei confronti 13 persone. I provvedimenti richiesti dalla Procura bruzia, riguardano soggetti ritenuti responsabili di detenzione, cessione di cocaina, hashish ed eroina, nonchè di estorsione.

Le indagini condotte dal persone della Polizia di Cosenza hanno consentito di disarticolare un gruppo di pusher operante in particolar modo nel centro storico della cittĂ e nel corso delle indagini sono stati effettuati numerosi riscontri e sequestri di stupefacenti.

La morte di una donna per overdose nel 2016

Il blitz è legato alle indagini sulla morte di una donna, di nazionalitĂ straniera, deceduta per overdose nel dicembre 2016 in via Rivocati. Il successivo rinvenimento di sostanza stupefacente dello stesso tipo di quella che aveva causato la sua morte, durante una perquisizione effettuata nei confronti di un soggetto noto per precedenti specifici, aveva determinato nell’immediato un’attivitĂ di indagine nei suoi confronti. Indagine che ha poi portato alla scoperta dell’organizzazione.