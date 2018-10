Rapporto Ecosistema urbano 2018 di Legambiente, Cosenza è la sorpresa

Il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto sarĂ oggi a Milano per la presentazione del rapporto Ecosistema urbano 2018 di Legambiente

COSENZA – “Cambiare le cittĂ per cambiare l’Italia” è il titolo dell’appuntamento di oggi a partire dalle 9,30, si svolgerĂ nel teatro AgorĂ della Triennale di Milano per la presentazione del rapporto Ecosistema urbano 2018 di Legambiente sulle performance ambientali delle cittĂ .

Sarà presente in Lombardia il sindaco Mario Occhiuto, alla guida amministrativa del capoluogo di provincia calabrese che negli ultimi anni ha risalito le classifiche invertendo in positivo i parametri della qualità della vita al Sud (solo pochi giorni fa Cosenza è risultata, tra l’altro, in cima alle città calabresi e non, per quanto riguarda i servizi scolastici).

In collaborazione con il quotidiano Il Sole 24 Ore e con l’Istituto di ricerche Ambiente Italia e per la prima volta con il contributo di Ispra sui corpi idrici, c’è attesa dunque per i dati sull’evoluzione dello stato di salute ambientale dei capoluoghi di provincia del nostro Paese che saranno appunto divulgati domani. Come si ricorderà , nella classifica 2017 la città di Cosenza era al 13esimo posto della graduatoria generale che mette insieme molteplici indici di valutazione relativi alla sostenibilità ambientale.

La sorpresa è Cosenza

Dalla 13^ alla quinta posizione, Cosenza, rappresenta un comparto Sud & Isole nel quale l’esempio meno incoraggiante è ancora una volta la Sicilia, con Catania in fondo a 30,88 punti e altri quattro capoluoghi fra gli ultimi dieci. Cosenza. tredicesima un anno fa, esibisce prestazioni convincenti in diversi settori. Ha quintuplicato la superficie delle isole pedonali, arrivando a 1,05 mq per abitante, è terza per la minore quantitĂ di rifiuti prodotti (390 chili annui per abitante) ed è quinta per diffusione di impianti solari – termici e fotovoltaici – su edifici pubblici.