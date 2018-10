Traffico a Cosenza, si chiede al Comune di riaprire Viale Mancini

L’amministrazione comunale di Cosenza viene sollecitata al rispetto della volontĂ dei cittadini

COSENZA – “Da anni – scrive in una nota il comitato No Metro – denunciamo pubblicamente le anomalie che riguardano il progetto della Metro “Cosenza-Rende-Unical” e i fatti ci danno ragione. Il Tar Calabria ha preso una decisione importante rinviando a gennaio il provvedimento definitivo. Martedì 30 ottobre protocolleremo le oltre 3mila firme, raccolte in pochi giorni per chiedere la consultazione popolare e terremo una conferenza stampa nella quale faremo il punto della situazione, considerati gli ultimi importanti sviluppi. In attesa della decisione definitiva del Tar, chiediamo che viale Mancini sia restituito ai cittadini dell’area urbana, anche in previsione delle feste natalizie. Invitiamo, in questo delicato e fondamentale momento, la cittadinanza a partecipare alla manifestazione che partirĂ mercoledì 31 Ottobre alle 17:00 da piazza Kennedy per raggiungere piazza dei Bruzi“.