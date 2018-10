Presunto caso di malasanità, parto gemellare: neonato nasce morto

Sotto accusa nota casa di cura del cosentino. La neo mamma sottoposta a cesareo sarebbe rimasta per nove ore senza monitoraggio

COSENZA – Un altro caso di presunta malasanitĂ colpisce la cittĂ bruzia. Questa volta accade in una nota clinica cosentina con la morte di un neonato, uno dei due gemelli venuti alla luce poco dopo le otto del mattino di ieri. I primi figli di una coppia, lui 48 anni e la neo mamma 39 anni. Ancora non è chiara la dinamica. La donna ha partorito con il cesareo. Da indiscrezioni pare che l’ultimo tracciato sulla vitalitĂ dei due gemelli sia stato effettuato alle 23 di mercoledì. Poi piĂą nulla fino alle 7 di giovedì mattina. La neo mamma non ha avvertito alcun dolore o sintomo che facesse presagire una simile disgrazia. Nove ore di silenzio dunque, dall’ultimo tracciato e fino al momento di entrare in sala parto. Cosa è successo in quelle nove ore? C’è davvero colpa medica?

La coppia ha deciso di sporgere denuncia tramite il proprio legale di fiducia, l’avvocato Massimiliano Coppa, penalista esperto in colpa medica. Nella denuncia finita sul tavolo del Procuratore i genitori chiedono che si faccia luce sul caso. Adesso si attende che la Procura proceda al sequestro delle cartelle cliniche e conferisca l’incarico peritale per l’esame autoptico della salma e valutare dunque l’ipotesi di colpevole responsabilitĂ nella gestazione e nel parto qualora sussistano gli elementi di prova a carico dei medici. Allo stato attuale ancora non risultano iscritti nel registro degli indagati