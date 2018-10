Operazione “Sette Note”, interrogatori di garanzia

Una madre coraggio denuncia gli spacciatori che rifornivano il figlio ricoverato in una clinica privata, i quali minacciavano la donna per ottenere il pagamento dei debiti contratti dal giovane che sperperava tutta la pensione nell’acquisto dello stupefacente

COSENZA – Si sono tenuti questa mattina gli interrogatori di garanzia degli indagati nell’operazione “Sette Note” inerente allo spaccio di droga, cocaina e marijuana, che prende il nome dalla via di residenza di uno degli indagati. Lo scorso 20 ottobre sono finiti in carcere Dimitri Bruno di 30 anni, Maria De Rose, di 48 anni e Riccardo Gaglianese di 25 anni. Ai domiciliari Giuseppe Cristaldi di 37 anni e Marcello Bennardo di 53 anni, Manuel Esposito, ventiquattrenne. Obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per C.Q. di 26 anni. Un ottavo indagato, M.C. attualmente risulta irreperibile (nel collegio difensivo gli avvocati Antonio Quintieri, Ugo Le Donne, Cristian Cristiani, Luigi Leonetti, Perri, Antonio Vanadia).

Molti degli indagati si sono avvalsi della facoltĂ di non rispondere; altri come Maria De Rose, 48 anni difesa dall’avvocato Cristian Cristiano ha risposto alle domande del Gip contestando tutti gli addebiti. Il collegio difensivo ha giĂ depositato istanza di riesame che verrĂ discussa nei prossimi giorni.

L’inchiesta prende spunto dall’ennesima madre coraggio che denunciò vessazioni, minacce e richieste estorsive da parte degli spacciatori che rifornivano il figlio. Agli otto indagati, vengono contestati numerosi episodi di cessione di sostanza stupefacente (trenta i casi contestati) in particolare cocaina e marijuana. E sono state le dichiarazioni rese dalla donna alla Polizia Giudiziaria che, tra notevoli difficoltĂ , in quanto terrorizzata dal timore di incorrere in ritorsioni da parte dei fornitori della droga al figlio, ha raccontato tutta la sua difficile storia e permesso agli inquirenti di ottenere un quadro piĂą ampio e circostanziato della vicenda.

La donna infatti, per evitare al figlio ritorsioni da parte di coloro che gli cedevano la droga, si era fatta carico di debiti contratti dal figlio per importi considerevoli, 2.000 euro -; A partire dal mese di luglio dello scorso anno, in più tranche, la donna si era vista costretta a versare ai “creditori” del figlio la somma di denaro per i debiti contratti per l’acquisto della droga. Le dichiarazioni rese dalla donna, sono state inoltre corroborate da quelle dell’amministratore di sostegno del giovane tossicodipendente che, analogamente, aveva ricevuto minacce e richieste spropositate di denaro dallo stesso giovane, per potere acquistare la cocaina che aveva provveduto a denunciare e da cui era scaturito altro procedimento penale. Le indagini, svolte nell’arco di quasi un anno dalla prima denuncia, si sono sviluppate secondo i consueti canoni investigativi: intercettazioni telefoniche ed ambientali, pedinamenti e appostamenti che hanno permesso, in taluni casi, di riscontrare l’attività di spaccio posta in essere dagli indagati. Complessa è stata l’attività investigativa della Polizia Giudiziaria che ha dovuto svolgere parte delle indagini in contesti ambientali difficili come nel quartiere di San Vito, diventata piazza di “spaccio” .