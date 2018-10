Guardrail per trampolino di lancio, un parcheggio “perfetto” in A2 (Foto)

Uno scambio di corsia che è costato un “atterraggio perfetto” ad un automobilista a bordo di una Toyota Aygo in A2 del Mediterraneo, quattro chilometri dopo lo svincolo per il comune di Rogliano

COSENZA – Poteva davvero diventare una tragedia l’incidente accaduto in A2 intorno alle 16.30, quattro chilometri dopo lo svincolo di uscita per il Comune di Rogliano ma, fortunatamente, si è trasformato in un atterraggio perfetto per i quattro occupanti della Toyota Aygo. Alla guida una giovane donna, poco piĂą che trentenne, rimasta visibilmente scioccata. Nessuno, tra conducente e passeggeri ha riportato ferite gravi; in ogni caso sono state attivate tutte le procedure di soccorso da parte dell’Anas, l’ente nazionale autostradale e della Polstrada, giunta sul posto per i rilievi del caso.

Inutile dire che gli automobilisti in transito, e chiunque in quel momento fermo sul posto, sono rimasti increduli alla vista dell’automobile perfettamente parcheggiata sulle barriere protettive. Qualcuno scherzando ha commentato: “neanche a pagare riusciremmo a fare un parcheggio simile”. Nel frattempo i sanitari del 118, hanno deciso di accompagnare tutti gli occupanti la vettura presso il pronto soccorso dell’ospedale civile dell’Annunziata a Cosenza per uno screening di routine, per non lasciare nulla al caso.

La dinamica raccolta dalle prime indiscrezioni di chi staziona sul posto sembrerebbe sia da attribuire ad una distrazione. L’auto viaggiava in direzione nord, quindi da Reggio Calabria verso Salerno. Nel tratto in cui la Toyota era in transito, in prossimitĂ di Rogliano, attualmente c’è un restringimento di carreggiata, per cui il mezzo viaggiava sulla corsia di sorpasso. A questo punto della “storia” la vettura avrebbe dovuto effettuare uno scambio di corsia per via del restringimento. Ma la trentenne, forse per distrazione o comunque per cause in corso di accertamento, non avrebbe visto la deviazione salendo sul guardrail che avrebbe funto da trampolino di lancio.

Tra lo spavento e lo shock la conducente è riuscita ad arrestare la corsa della vettura salvando se stessa e i passeggeri da un evento sicuramente più grave. Il bilancio è del danneggiamento della vettura in più parti e il guardrail distrutto. Sul posto gli operatori Anas hanno deviato il traffico che ha subito lievi rallentamenti e attivato il carroattrezzi per il recupero del mezzo. La Polstrada ha effettuato i rilievi