E’ un dato di fatto che il distributore locale di giornali e riviste, Gargiulo, chiuderĂ i battenti entro la fine del mese. In un primo momento si erano create fibrillazioni. Il sindacato autonomo Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai chiarisce la situazione anche alla luce dell’ultima comunicazione trasmessa dal distributore di giornali, libri e riviste di Zumpano

COSENZA – Renato Russo, vicepresidente nazionale dello SNAG interviene sull’imminente cambio di distribuzione e diffusione di giornali e riviste sul territorio della provincia di Cosenza, tra l’Agenzia Gargiulo di Cosenza e l’Agenzia A.D.S.S.E di Lamezia Terme. Ai microfoni di Rlb, Renato Russo spiega: “In provincia di Cosenza sta accadendo quello che un pò si sta verificando anche nel resto d’Italia ovvero le agenzie di distribuzione così come le edicole, stanno chiudendo e quando si chiude un’agenzia, si crea un momento di transizione particolarmente delicato per la rete di vendita. Ed è proprio quello che sta accadendo nel cosentino”.

“Il sindacato sta monitorando questo cambio d’agenzia che per noi, si deve concludere, nel modo piĂą sereno possibile e stiamo cercando di comprendere nei dettagli tutte le dinamiche affinchè la rete di vendita, che è la piĂą esposta in questa fase delicata, non abbia perdite e non subisca danni particolari, così come purtroppo spesso accade. E questo perchè c’è una responsabilitĂ a monte. Gli editori infatti, non si attengono a quello che è previsto dall’accordo nazionale, non informano preventivamente anche per il tramite dei loro distributori uscenti o subentranti, i passaggi e le dinamiche di questi cambiamenti di agenzia. Sono notizie che arrivano solo per vie traverse e giĂ questo fa capire come tutto questo generi allarmismo e confusione all’interno della categoria che è spaventata e che sicuramente non vuole, da una parte rimetterci denari, e dall’altra vuole che il servizio migliori e non peggiori. Queste sono le aspettative – spiega Russo – ma se non vengono comunicate è giustificata allora ogni forma di autotutela, che un sindacato può indicare ai propri associati. Noi stiamo seguendo nei dettagli questo passaggio, abbiamo tenuto diverse assemblee, e faremo di tutto affinchè questa situazione possa concludersi nelle migliori condizioni come è avvenuto, purtroppo in pochi casi in Italia, ma si può trovare soluzione”.

Renato Russo, spiega anche quali potrebbero essere conseguenze di questa situazione sugli utenti/lettori: “Se i dati dello storico di un venduto di un rivenditore non vengono comunicati correttamente al distributore che subentra, è chiaro che si vengono a verificare distribuzioni di pubblicazioni che non sono in linea con le esigenze del rivenditore e del mercato. Se un utente è abituato a comprare quella rivista in quella rivendita rischia di non trovarla perchè il distributore magari ne ha mandate poche rispetto a quelle che doveva. Queste sono un pò le dinamiche o gli eventuali disservizi che si potrebbero creare all’inizio. Noi nel nostro possibile dobbiamo fare in modo da evitarli”.

L’agenzia Gargiulo, dopo alcune lettere inviate dai sindacati e si è creata un pò di fibrillazione, ha mandato una comunicazione il 15 ottobre nella quale ha formalizzato la sua chiusura al 31 di ottobre. Cito testualmente le sue parole: “l’invio delle pubblicazioni saranno distribuite fino al 31 e anche oltre per le rese per terminare tutti gli adempimenti amministrativi. L’ultima settimana sarĂ quella piĂą delicata”.