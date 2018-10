Cosenza, appiccato fuoco nella notte ai danni di un esercizio commerciale

Il fatto è accaduto poco dopo le dieci di sera in via Marconi, in pieno centro. Ad essere preso di mira un negozio di porte e finestre. E’ il terzo atto intimidatorio in poche settimane

COSENZA – Avvolto dal fuoco il tappetino davanti alla saracinesca di un esercizio commerciale a quell’ora chiuso in via Marconi. Erano passate le 22 quando automobilisti in transito hanno dato l’allarme ai centralini dei vigili del fuoco. Una squadra del comando provinciale di viale della Repubblica ha raggiunto in pochi attimi il luogo dell’incendio. Gli uomini del 115 hanno nell’immediatezza spento le fiamme che avvolgevano il tappetino. Poi hanno provveduto ad alzare le saracinesche chiuse del negozio per spegnere eventuali focolai. Le fiamme, grazie alla tempestivitĂ del 115 non hanno provocato danni all’interno del negozio ma solo all’esterno della porta di ingresso. La vetrata, che riporta anche nella parte superiore l’insegna del negozio, era completamente annerita e nella parte inferiore rotta.

Da un primo sopralluogo effettuato non essendoci fonti di innesco esterne al negozio gli inquirenti hanno accertato il dolo per il modus operandi utilizzato. Sul posto le forze dell’ordine hanno avviato le indagini. Il proprietario è una persona incensurata e, sembrerebbe non essere stato raggiunto da nessun “pizzino” o visita inaspettata. Rimane da visionare i filmati della videosorveglianza per risalire agli autori dell’atto intimidatorio. Nelle ultime settimane sarebbe il terzo episodio registrato se si tiene conto dei due cantieri su via Popilia, in uno dei quali è stata trovata una bottiglia incendiaria con liquido infiammabile mentre nell’altro sono state date a fuoco delle pedane di legno vicino al materiale utilizzato per la manutenzione della rete idrica cittadina